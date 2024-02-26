«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч Кубка Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Брюгге», который состоится 28 февраля 2024 года

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Жёлто-синие» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день первую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Юниона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брюгге». В трёх крайних матчах «юнионисты» обыграли своих соперников. В позапрошлом туре чемпионата с разницей в два гола «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на выезде команду «Кортрейк» в рамках матча 26-го тура Лиги Жюпиле (3:1). С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «жёлто-синие» взяли верх над «орлами» из Франкфурта.

25 февраля со счётом 2:1 «Юнион» обыграл команду «Стандард».

«Брюгге»

Третью строчку турнирной таблицы Лиги Жюпиле занимают «чёрно-синие» на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Брюгге» за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «чёрно-синие» взяли верх над «Эйпеном» в рамках матча 25-го тура чемпионата Бельгии. Вничью сыграли «Брюгге» и «Серкль Брюгге» в следующем туре Лиги Жюпиле (1:1).

На своём поле со счётом 1:2 «чёрно-синие» уступили «Андерлехту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 2.10

Ничья – 3.55

Победит «Брюгге» – 3.42

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой -1.5 гола – 3.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

Семь крайних очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – да

Три победы одержали «жёлто-синие» в пяти последних матчах

В двух встречах за такой же период «Брюгге» выиграл у своих соперников.

Прогноз

В первой игре «Брюгге» выиграл на своём поле у «жёлто-синих» со счётом 2:1. На своём поле у «юнионистов» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку на победу «Юниона» с коэффициентом 2.10. Не без труда, но «юнионисты» одержат победу над «Брюгге» в будущей встрече. В финале Кубка Бельгии мы увидим «жёлто-синих».