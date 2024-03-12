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«Зенит» – «Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

сегодня, 14:36
«Зенит» – «Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/4 Кубка России «Зенит» – «Динамо», который состоится 13 марта 2024 года

«Зенит»

«Зенитчики» возглавляют на данный момент турнирную таблицу чемпионата. В первой четвертьфинальной игре Кубка России с минимальным счётом «сине-бело-голубые» уступили «динамовцам». Для того чтобы оценить шансы питерской команды в ответной встрече, предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Зенита». Со счётом 4:1 в товарищеской встрече «зенитчики» взяли верх над бразильским «Сантосом». На своём поле нулевую ничью раскатали «сине-бело-голубые» с московским «Спартаком» в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги.

9 марта со счётом 4:1 «Зенит» в Екатеринбурге одержал уверенную победу над местными «шмелями».

«Динамо»

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на третьей строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «бело-голубых» за последнее время. В товарищеской встрече «динамики» с разницей в один мяч взяли верх над «армейцами» (2:1). С таким же счётом на своём поле в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги «бело-голубые» обыграли «железнодорожников».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «динамики» выиграли у грозненской команды «Ахмат».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Зенит» – 1.70
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Динамо» – 5.00
  • Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.90
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

  • В двух крайних очных встречах «динамовцы» обыграли «зенитчиков»
  • Три победы одержали «сине-бело-голубые» в пяти последних матчах
  • За такой же период команда «Динамо» выиграла своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

На кураже после убедительной победы над «Уралом» питерская команда возьмёт реванш в матче с «динамиками». Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Зенита» с коэффициентом 1.70. В полуфинал Кубка России пройдут «зенитчики».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Зенит
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 16:16
Что касается ставки на этот матч, то стоит сказать, что гол Динамо выглядит очень привлекательно. Ставка играла в 4-х последних матчах команд, при Личке 2 из 2-х, причем Динамо Зенит обыгрывало и дома на кбуок 1-0 в меньшинстве, и в РПЛ на выезде 3-2 в самом начале сезона, то есть подходы к обороне питерцев у гостей имеются. К тому же отметим, что у Зенита новая связка центрдефов, которой требуется время на сыгранность. а у Динамо сыгранная линия атаки очень высокого качества для нашего чемпионата. Накладываем на это обязательства Зенита рисковать и раскрываться, чтобы отыграть гандикап в 1 мяч, то на гол Динамо точно должно здесь наиграть - за такой КФ мимо пройти стыдно.
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сегодня в 15:16
Учитывая историю личных встреч между этими командами, а также текущую форму, можно предположить, что матч завершится вничью. Однако, принимая во внимание мотивацию «Зенита» отыграться за поражение в первом матче, есть вероятность победы «Зенита» с небольшим преимуществом.
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