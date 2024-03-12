«Зенит» – «Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

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сегодня, 14:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/4 Кубка России «Зенит» – «Динамо», который состоится 13 марта 2024 года

«Зенит»

«Зенитчики» возглавляют на данный момент турнирную таблицу чемпионата. В первой четвертьфинальной игре Кубка России с минимальным счётом «сине-бело-голубые» уступили «динамовцам». Для того чтобы оценить шансы питерской команды в ответной встрече, предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Зенита». Со счётом 4:1 в товарищеской встрече «зенитчики» взяли верх над бразильским «Сантосом». На своём поле нулевую ничью раскатали «сине-бело-голубые» с московским «Спартаком» в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги.

9 марта со счётом 4:1 «Зенит» в Екатеринбурге одержал уверенную победу над местными «шмелями».

«Динамо»

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на третьей строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «бело-голубых» за последнее время. В товарищеской встрече «динамики» с разницей в один мяч взяли верх над «армейцами» (2:1). С таким же счётом на своём поле в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги «бело-голубые» обыграли «железнодорожников».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «динамики» выиграли у грозненской команды «Ахмат».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Зенит» – 1.70

Ничья – 4.10

Победит «Динамо» – 5.00

Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

В двух крайних очных встречах «динамовцы» обыграли «зенитчиков»

Три победы одержали «сине-бело-голубые» в пяти последних матчах

За такой же период команда «Динамо» выиграла своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

На кураже после убедительной победы над «Уралом» питерская команда возьмёт реванш в матче с «динамиками». Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Зенита» с коэффициентом 1.70. В полуфинал Кубка России пройдут «зенитчики».