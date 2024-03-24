«Бристоль Сити» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Лестер», который состоится 29 марта 2024 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают четырнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лисами» из Лестера. В рамках матча 36-го тура Чемпионшипа «зарянки» уступили в гостях команде «Ипсвич Таун» с разницей в один мяч (2:3). С минимальным счётом на своём поле «Бристоль» взял верх над «лебедями» из Суонси.

16 марта со счётом 0:2 «зарянки» проиграли на выезде «Вест Бромвичу».

«Лестер»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на второй строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 5 марта в гостях «Лестер» с минимальным счётом выиграл у «чёрных котов» из Сандерленда в матче 36-го тура Чемпион Лиги. На выезде в матче следующего тура «Лестер» сыграл вничью с «Халлом» (2:2).

На прошлых выходных в четвертьфинале Кубка Англии с разницей в пару мячей «лисы» уступили лондонским «пенсионерам» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 4.40

Ничья – 3.60

Победит «Лестер» – 1.74

Победит «Лестер» с форой -1.5 гола – 2.82

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

В трёх крайних очных встречах «зарянки» проиграли «синим» и не забили ни одного гола в ворота «Лестера»

Только одну победу одержал «Бристоль Сити» в пяти крайних матчах

За такой же период «лисы» выиграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.74 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Лестер». «Синие» достойно сыграли с «Челси» и вполне могут обыграть в гостях «зарянок» в предстоящем футбольном поединке.