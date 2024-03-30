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«Лацио» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:32
«Лацио» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лацио»

Римляне выглядят очень слабо в нынешнем сезоне и уже не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, если вообще попадут в еврокубки. «Лацио» занимает девятое место с 43 баллами и отстает от «Фиорентины» лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Ювентусом» хозяевам важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе может вернуть команду в борьбу за еврокубки. Матч обещает быть интересным как для поклонников команд, так и для нейтральных болельщиков.

16 марта «Лацио» обыграл на выезде «Фрозиноне» (3:2), а 11 числа команда уступила «Удинезе» (1:2).

«Ювентус»

«Ювентус» не смог бороться с «Интером» за чемпионство, а вдобавок пропустил вперед себя «Милан». Команде не хватает стабильности, поэтому после завершения сезона ее наверняка ждут серьезные изменения. Туринский клуб на данный момент занимает третье место с 59 баллами и отстает от «Милана» на три пункта. В предстоящей встрече гостям нужна победа, а то можно в скором времени потерять и третью позицию в таблице.

17 марта «Ювентус» не смог на своем поле переиграть «Дженоа» (0:0), а 10 числа разошелся миром с «Аталантой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 3.3
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Ювентус» – 2.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.4
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.58

Статистика

  • «Лацио» проиграл шесть из дести последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» не может выиграть уже три встречи подряд на выезде
  • «Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Лацио»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5. мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что букмекеры недооценивают команды, а они сумеют порадовать зрителей забитыми мячами в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
ekm39bnuwkgy
ekm39bnuwkgy
вчера в 13:50
Полагаю, тут речь идёт о том, что Ювентус долгое время перенабирал очки, благодаря своему необъяснимому набору очков, когда противоборствующая сторона весь матч могла сидеть на его воротах, но это не приносило никакого результата. Теперь же, максимально не везёт подопечным Аллегри, хотя играют игроки порой не хуже, а то и лучше соперника. В данном матче встречаются коллективы, которые явно находятся не в лучшей форме, однако, у Лацио всё гораздо более шатко и не похоже на стабильность, в то время, как у Ювентуса мы говорим лишь о временном спаде, который должен прекратиться. Прогноз: Ф2(0).
Вещий
Вещий
вчера в 13:49
Что то буки совсем не верят в результативный матч. Минимум два гола я ожидаю.
Гость
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