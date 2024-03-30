«Лацио» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:32

«Лацио»

Римляне выглядят очень слабо в нынешнем сезоне и уже не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, если вообще попадут в еврокубки. «Лацио» занимает девятое место с 43 баллами и отстает от «Фиорентины» лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Ювентусом» хозяевам важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе может вернуть команду в борьбу за еврокубки. Матч обещает быть интересным как для поклонников команд, так и для нейтральных болельщиков.

16 марта «Лацио» обыграл на выезде «Фрозиноне» (3:2), а 11 числа команда уступила «Удинезе» (1:2).

«Ювентус»

«Ювентус» не смог бороться с «Интером» за чемпионство, а вдобавок пропустил вперед себя «Милан». Команде не хватает стабильности, поэтому после завершения сезона ее наверняка ждут серьезные изменения. Туринский клуб на данный момент занимает третье место с 59 баллами и отстает от «Милана» на три пункта. В предстоящей встрече гостям нужна победа, а то можно в скором времени потерять и третью позицию в таблице.

17 марта «Ювентус» не смог на своем поле переиграть «Дженоа» (0:0), а 10 числа разошелся миром с «Аталантой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.3

Ничья – 3.05

Победит «Ювентус» – 2.45

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.58

Статистика

«Лацио» проиграл шесть из дести последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» не может выиграть уже три встречи подряд на выезде

«Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Лацио»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5. мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что букмекеры недооценивают команды, а они сумеют порадовать зрителей забитыми мячами в этой встрече.