«Штутгарт» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Хайденхайм», который состоится 31 марта 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии входят в тройку самых сильных команд. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хайденхаймом». В трёх матчах к ряду «Швабы» выигрывают своих соперников. Со счётом 2:0 на своём поле в матче позапрошлого тура чемпионата «Штутгарт» взял верх над «Железными» из Берлина.

16 марта в сухую, забив три гола в ворота соперника, «Швабы» выиграли у «Хоффенхайма» в гостях.

«Хайденхайм»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Хайденхайма» за последнее время. В рамках матча 26-го тура чемпионата «Красно-синие» дома раскатали ничью с «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха.

21 марта в рамках товарищеского матча «Хайденхайм» с минимальным счётом уступил «Карлсруэ».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.26

Ничья – 6.60

Победит «Хайденхайм» – 10.00

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 1.69

Тотал голов больше 3.5 – 2.09

Тотал голов меньше 3.5 – 1.72

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — нет

В двух матчах из десяти последних «Штутгарт» проиграл

За такой же период «Хайденхайм» уступил своим соперникам в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.69 на победу «Штутгарта» с форой -1.5 гола за игру. У «Швабов» было больше времени на восстановление сил перед предстоящим матчем. Да и классом «Штутгарт» будет на данном этапе повыше, чем оппонент.