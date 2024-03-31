«Кальяри» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Верона», который состоится 1 апреля 2024 года
«Кальяри»
«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Кальяри» за последнее время. 16 марта с минимальным счётом «Сардинцы» на выезде уступили «Монце» в прошлом туре чемпионата.
В рамках товарищеской встречи «Островитяне» в сухую, забив шесть голов, обыграли команду «Селарджус».
«Верона»
На одну строчку выше «Сардинцев» находятся «Мастифы» из Вероны в турнирной таблице Серии A. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Вероны». В матче 28-го тура с минимальным счётом «Жёлто-синие» в гостях взяли верх над «Лечче».
17 марта со счётом 1:3 дома «Скалигеры» уступили миланским «Дьяволам».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 2.23
- Ничья – 3.25
- Победит «Верона» – 3.50
- Победит «Кальяри» с форой -1.5 гола – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.69
Статистика
- Три победы одержали «Островитяне» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Мастифы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 3.25 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью в предстоящем матче. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече не будет. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.