«Кальяри» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

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сегодня, 21:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Верона», который состоится 1 апреля 2024 года

«Кальяри»

«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Кальяри» за последнее время. 16 марта с минимальным счётом «Сардинцы» на выезде уступили «Монце» в прошлом туре чемпионата.

В рамках товарищеской встречи «Островитяне» в сухую, забив шесть голов, обыграли команду «Селарджус».

«Верона»

На одну строчку выше «Сардинцев» находятся «Мастифы» из Вероны в турнирной таблице Серии A. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Вероны». В матче 28-го тура с минимальным счётом «Жёлто-синие» в гостях взяли верх над «Лечче».

17 марта со счётом 1:3 дома «Скалигеры» уступили миланским «Дьяволам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.23

Ничья – 3.25

Победит «Верона» – 3.50

Победит «Кальяри» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

Три победы одержали «Островитяне» в пяти крайних матчах

За такой же период «Мастифы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.25 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью в предстоящем матче. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече не будет. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.