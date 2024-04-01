Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ипсвич Таун» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

сегодня, 00:07
«Ипсвич Таун» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 40-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Саутгемптон», который состоится 1 апреля 2024 года

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают первое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ипсвича». В рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа «Синие» взяли верх над «Совами» из Шеффилда (6:0).

29 марта с минимальным счётом «Ипсвич Таун» обыграл команду «Блэкберн».

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Саутгемптона» за последнее время. В матче 37-го тура чемпионата с разницей в два гола «Святые» одержали победу над «Чёрными котами» из Сандерленда (2:4).

В прошлом туре Чемпионшипа со счётом 1:1 на своём поле «Саутгемптон» раскатал ничью с командой «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ипсвич Таун» – 2.44
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Саутгемптон» – 2.65
  • Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола – 4.41
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.59
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

  • Четыре крайних очных матча завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей «Трактористы» выиграли в четырёх встречах
  • За такой же период «Святые» обыграли своих оппонентов в двух матчах.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Ипсвича» с коэффициентом 2.44. На своём поле «Синие» играют достаточно уверенно. С трудом, но «Трактористы» обыграют в будущей встрече «Святых».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ипсвич
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 