«Ипсвич Таун» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

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сегодня, 00:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 40-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Саутгемптон», который состоится 1 апреля 2024 года

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают первое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ипсвича». В рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа «Синие» взяли верх над «Совами» из Шеффилда (6:0).

29 марта с минимальным счётом «Ипсвич Таун» обыграл команду «Блэкберн».

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Саутгемптона» за последнее время. В матче 37-го тура чемпионата с разницей в два гола «Святые» одержали победу над «Чёрными котами» из Сандерленда (2:4).

В прошлом туре Чемпионшипа со счётом 1:1 на своём поле «Саутгемптон» раскатал ничью с командой «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич Таун» – 2.44

Ничья – 3.65

Победит «Саутгемптон» – 2.65

Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола – 4.41

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

Четыре крайних очных матча завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей «Трактористы» выиграли в четырёх встречах

За такой же период «Святые» обыграли своих оппонентов в двух матчах.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Ипсвича» с коэффициентом 2.44. На своём поле «Синие» играют достаточно уверенно. С трудом, но «Трактористы» обыграют в будущей встрече «Святых».