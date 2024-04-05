«Урал» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Крылья Советов», который состоится 6 апреля 2024 года
«Урал»
«Крылья Советов»
Восьмую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «Крылышки». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием самарской команды за последнее время. Почти два месяца «Крылья Советов» не выигрывают у своих оппонентов. 8 марта дома в сухую, пропустив пару мячей, «Крылья» проиграли «Армейцам».
На прошлых выходных ничью раскатали «Крылья Советов» на своём поле с «Зенитом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.70
- Ничья – 3.40
- Победит «Крылья Советов» – 2.65
- Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 5.25
- Тотал голов больше 2.5 – 2.04
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.78
Статистика
- Две победы одержали «Шмели» в десяти последних матчах
- За такой же период «Крылья» выиграли у своих соперников также в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.40 на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей игре мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.