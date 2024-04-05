«Урал» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 17:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Крылья Советов», который состоится 6 апреля 2024 года

«Урал»

«Оранжево-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Урала». После серии пенальти в 1/16 плей-офф Кубка России «Путь регионов» екатеринбургская команда выиграла у «Родины». Нулёвку раскатали «Шмели» в гостях с московским «Спартаком».

3 апреля с минимальным счётом «Оранжево-чёрные» одержали победу над «Железнодорожниками» в 1/8 «Путь регионов».

«Крылья Советов»

Восьмую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «Крылышки». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием самарской команды за последнее время. Почти два месяца «Крылья Советов» не выигрывают у своих оппонентов. 8 марта дома в сухую, пропустив пару мячей, «Крылья» проиграли «Армейцам».

На прошлых выходных ничью раскатали «Крылья Советов» на своём поле с «Зенитом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.70

Ничья – 3.40

Победит «Крылья Советов» – 2.65

Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 5.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

Две победы одержали «Шмели» в десяти последних матчах

За такой же период «Крылья» выиграли у своих соперников также в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.40 на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей игре мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.