«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «РБ Лейпциг», который состоится 6 апреля 2024 года
«Фрайбург»
«Бразильцы из Брайсгау» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 21 марта в товарищеской встрече «Бразильцы» взяли верх над швейцарским клубом «Санкт-Галлен» (4:1).
На прошлых выходных в сухую, забив три гола, «Фрайбург» выиграл в гостях у мёнхенгладбахской «Боруссии» в прошлом туре чемпионата Германии.
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на пятой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Красных». Со счётом 5:1 «Ред Булл Лейпциг» на выезде одержал уверенную победу над «Козлами» из Кёльна.
30 марта нулевую ничью раскатали «Красные быки» с «Карнавальниками» из Майнца.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 4.60
- Ничья – 4.30
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.70
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.62
- Тотал голов больше 3.5 – 2.34
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.58
Статистика
- Три поражения потерпели «Бразильцы» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Красные быки» проиграли своим оппонентам в двух встречах
- В пяти крайних очных встречах «Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга».
Прогноз
Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.70 на победу команды «РБ Лейпциг».