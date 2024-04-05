«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 20:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «РБ Лейпциг», который состоится 6 апреля 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 21 марта в товарищеской встрече «Бразильцы» взяли верх над швейцарским клубом «Санкт-Галлен» (4:1).

На прошлых выходных в сухую, забив три гола, «Фрайбург» выиграл в гостях у мёнхенгладбахской «Боруссии» в прошлом туре чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на пятой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Красных». Со счётом 5:1 «Ред Булл Лейпциг» на выезде одержал уверенную победу над «Козлами» из Кёльна.

30 марта нулевую ничью раскатали «Красные быки» с «Карнавальниками» из Майнца.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 4.60

Ничья – 4.30

Победит «РБ Лейпциг» – 1.70

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.62

Тотал голов больше 3.5 – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Три поражения потерпели «Бразильцы» в десяти крайних матчах

За такой же период «Красные быки» проиграли своим оппонентам в двух встречах

В пяти крайних очных встречах «Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга».

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.70 на победу команды «РБ Лейпциг».