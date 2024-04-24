«Оренбург» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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сегодня, 00:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Динамо» Москва, который состоится 24 апреля 2024 года

«Оренбург»

«Оренбуржцы» в турнирной таблице чемпионата России находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Оренбурга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Динамовцами». В четвертьфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 4:2 «Оренбуржцы» дома проиграли «Динамовцам».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Оренбург» уступил в гостях «Зениту».

«Динамо» Москва

«Динамики» на сегодняшний день в турнирной таблице занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бело-голубых» за последнее время. В рамках матча 24-го тура Премьер-лиги «Динамовцы» уступили на выезде «Шмелям» из Екатеринбурга (1:2).

21 апреля со счётом 4:1 «Динамо» выиграло на выезде у «Нижегородцев».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Оренбург» – 3.00

Ничья – 3.75

Победит «Динамо» Москва – 2.29

Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Два поражения потерпели «Оренбуржцы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Динамовцы» уступили также в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Динамовцы» смогли справится с «Оренбуржцами» в недавнем матче Кубка России. Вряд ли что-то смогло принципиально измениться в игре команд за неделю. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 2.29.