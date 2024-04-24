«Оренбург» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Динамо» Москва, который состоится 24 апреля 2024 года
«Оренбург»
«Оренбуржцы» в турнирной таблице чемпионата России находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Оренбурга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Динамовцами». В четвертьфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 4:2 «Оренбуржцы» дома проиграли «Динамовцам».
На прошлых выходных с минимальным счётом «Оренбург» уступил в гостях «Зениту».
«Динамо» Москва
«Динамики» на сегодняшний день в турнирной таблице занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бело-голубых» за последнее время. В рамках матча 24-го тура Премьер-лиги «Динамовцы» уступили на выезде «Шмелям» из Екатеринбурга (1:2).
21 апреля со счётом 4:1 «Динамо» выиграло на выезде у «Нижегородцев».
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Оренбург» – 3.00
- Ничья – 3.75
- Победит «Динамо» Москва – 2.29
- Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Два поражения потерпели «Оренбуржцы» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Динамовцы» уступили также в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Динамовцы» смогли справится с «Оренбуржцами» в недавнем матче Кубка России. Вряд ли что-то смогло принципиально измениться в игре команд за неделю. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 2.29.