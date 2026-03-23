Нидерланды — Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Нидерланды — Норвегия, который состоится 27 марта 2026 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов находится в хорошей форме и отличном настроении, судя по статистике последних матчей и готовится к ЧМ 2026. Коллектив сыграет с очень мощной Норвегией, которая не оставила камня на камне от Италии в квалификации. Для хозяев очень полезна будет встреча с такой сборной, а в случае победы добавит уверенности перед большим крупным турниром.

Два последних матча сборной Нидерландов завершились победой над Литвой (4:0) и ничьей на выезде с Польшей (1:1).

Норвегия

Норвегия выиграла все последние матчи, кроме одного товарищеского и является одной из сильнейших команд этой страны за всю историю. Уже совсем скоро сборная Норвегии сыграет на мундиале, а пока проверит свои силы с Нидерландами. Очень серьезный соперник, который не менее важен для гостей, ведь именно с таким оппонентом можно найти свои слабые места и поработать над ними.

Два последних матча Норвегии завершились крупными победами над Италией и Эстонией с одинаковым счетом (4:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Нидерланды – 1.72

Ничья – 4

Победа Норвегия – 4.5

Статистика

Сборная Норвегии выиграла девять из десяти последних встреч во всех турнирах

Девять из десяти домашних матчей Нидерландов на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из восьми последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что обе сборные смогут проявить свои качества и как минимум один раз обменяются голами.