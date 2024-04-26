Дюпин – стена, Глушенков приносит «Локо» 3 очка, атака «Краснодара». Символическая сборная 21-го тура РПЛ

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сегодня, 13:02

Многие ярко провели свои матчи.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин») – стена тура

Никакая сенсационная победа невозможна без влияния вратаря. Юрий Дюпин – один из творцов сенсации казанцев в Санкт-Петербурге. Даже на уровне статистики – «Зенит» 10 раз бил в створ гостей. Класса игроков достаточно, чтобы даже налегке реализовать хотя бы один момент. Голкипер «Рубина» стал причиной третьего «сухого» поражения чемпиона, причём первого – в чемпионате.

Защитники

Алексис Дуарте («Спартак») – эталон уверенности

Запомнился момент, когда Казарцев показал жёлтую карточку парагвайцу. Во-первых, арбитр указал на то, что «горчичник» — за отложенное нарушение в центре поля, но его совершил Чернов (комично). Во-вторых, теперь из-за перебора карточек Алексис пропустит ещё одно дерби – с «Локомотивом».

Но, помимо этого, защитник запомнился надёжностью в обороне, при отборах и на выносах – плюс красиво прокинул между ног Чалову.

Александр Мартынович («Рубин») – сам забил, другим не дал

Кто, если не защитники, при оборонительном футболе будут вести игру? Мартынович вспомнил свои лучшие годы – и прибил «Зенит», став автором второго гола казанцев. При этом на своей половине Александр тоже был хорош – опытный лидер руководил линией обороны. В итоге петербуржцев вынуждали бить из неудобных позиций, облегчая работу Дюпина.

Умар Сако («Ростов») – король воздуха

Матчи в Екатеринбурге всем даются тяжело – а «Ростов» туда съездил дважды за 8 дней. После разгрома от «Спартака» нужна была победа – её добыли на тоненького, а забил Роналдо. Только почву для бразильца подготовил как раз Сако.

Полузащитники

Юрий Горшков («Крылья Советов») – лучший среди худших​

Не лучший тур для выбора латералей – с вариативностью негусто. Юрий провёл ровный матч – часто получал мяч, отдавал вперёд, активно вступал в единоборства. И «Крылья Советов» в итоге победили – против «Факела», ещё и в Воронеже. По совокупности факторов заслужил быть среди лучших.

Максим Глушенков («Локомотив») – главный мотор тура

Да и не только в рамках тура. Максим – тот, кто ведёт игру «Локомотива» в финальной трети, он отлично прижился в команде при своей специфической роли. В качестве страйкера он не очень – зато отличный диспетчер с хорошей культурой паса – предпочитает раздавать передачи и других выводить на удар. Так сделал Сулейманова инициатором камбэка, а Сильянова – палачом «Пари НН». Ассистентский дубль и 5 ударов.

Данила Козлов («Балтика») – дубль тура

Петербуржские ребята – они наглые. 19-летний полузащитник берёт инициативу на себя – это в команде, которая борется за выживание, в которой ни у кого нет права на ошибку. Хотя сейчас «балтийцам» эта наглость играет в плюс – команда за счёт дубля Данилы претендовала на очки с «Краснодаром» в гостях.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – универсал тура

Ещё один участник чудо-матча в Краснодаре – но уже со стороны хозяев. Сперцян опять проявил себя в самых разных направлениях. Он развивал атаки и становился их наконечником. Улучшал положение для партнёров и сам бил издали. Забил на 50-й минуте в контратаке – и сделал Кордобу автором дубля при зыбком счёте 2:1.

Лечи Садулаев («Ахмат») – дальний удар тура

И для молодого хавбека, и для его команды этот сезон – кошмар. Футболист до декабря лежал в лазарете. Потом набирал кондиции, привыкал к новому тренеру. Грозненцы тем временем провалились в зону прямого вылета. С «Сочи» нельзя было терять ни балла. Противник сообщил об отравлении своих игроков, но всё равно было крайне тяжело – и Садулаев стал тем, кто в тяжелейшем по напряжении матче сделал разницу. Его гол дальним ударом – украшение тура.

Нападающие

Мирлинд Даку («Рубин») – гроза грандов

Наравне с Дюпиным и Мартыновичем разницу в матче с «Зенитом» делал этот форвард. У «Рубина» было не так много моментов, поскольку они играли вторым номером. При таком сценарии важнейшая составляющая – реализация. Даку забил в момент, когда оттягивать больше было нельзя – равный счёт держался 50 минут, и «Зенит» мог освежить игру заменами. А «Рубин» — нет. В довесок Мирлинд ассистировал Мартыновичу.

Джон Кордоба («Краснодар») – киллер чужой штрафной

Тяжело опекать игрока, которому нет равных в борьбе за мяч. Игроки «Балтики» все 90 минут чувствовали присутствие Кордобы на поле. И дважды за ним не уследили – позволили добить на 31-й и проспали на угловом на 61-й.

Главный тренер

Рашид Рахимов («Рубин») – реинкарнация бердыевского футбола

Опять же, нынешний «Рубин» не играет первым номером и предпочитает надёжность в обороне, контратаки. Дисциплина помогает с топ-соперниками – а дальше на первый план выходит настрой и реализация. Рашид Рахимов показал, как деконструировать гегемона чемпионата – и победить при 30 % владения, забить дважды с 5 ударов.

Шоу тура. Камбэк «Локомотива»

Играть в Нижнем Новгороде всегда тяжело – «Пари НН» до последнего момента был образцом надёжности в домашних стенах. В этот раз помогли и 2 пенальти – к 60-й минуте команда Юрана вела 2:0. А потом «красно-зелёные» подрубили максимальные скорости – пришёл гол Сулейманова с углового, в последние минуты гости устроили навал на ворота соперника.

Антон Миранчук сравнял только на 90+2-й, но кульминация ждала впереди – на 6-й добавленной минуте Глушенков нашёл свободного Сильянова. И тот принёс «Локомотиву» феерическую победу.

Сенсация тура. «Рубин» оживил чемпионскую интригу