Кейн в шокирующем списке с Гарринчей и Джеррардом. У многих легенд футбола нет национального титула

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сегодня, 22:23

Впечатляющий состав без побед в высших лигах.

Вратари

Гордон Бэнкс (Англия)

Легендарный голкипер с одним глазом – потерял второй после автомобильной аварии, выбирал себе клубы, которые не становились первыми в таблице. Гордон из пятерки лучших вратарей в истории футбола, чемпион мира с Англией, но «золота» национальной лиги у Бэнкса не было никогда. «Лестер» и «Сток Сити» в его времена первыми не становились.

Резерв: Пат Дженнингс (Северная Ирландия), Дэвид Джеймс (Англия).

Защитники

Бобби Мур (Англия)

«Вест Хэм» выигрывал различные кубки, но в чемпионате Англии талантливые «молотобойцы», невзирая на игроков сборной в составе, не становились первыми. Мура тоже смело можно внести в список лучших футболистов на своей позиции в истории, как и Бэнкса. Чемпион мира, разумеется. У капитана Мура были значимые трофеи, но не в высшей лиге Англии.

Джейми Каррагер (Англия)

Эксперта Каррагера любят подкалывать соведущие его шоу – Анри и Ричардс, ведь даже у Майки есть одно чемпионское звание с «Манчестер Сити». А вот легендарный защитник «Ливерпуля» не сумел выиграть лигу, хотя побеждал в еврокубках. Каррагер заслужил титул, но «красным» не повезло. Конечно, Джейми не так крут, как коллеги по составу, но выносливый малый.

Пол МакГрат (Ирландия)

Выступать семь сезонов за МЮ и не выиграть чемпионат можно сейчас и в восьмидесятых годах прошлого века. Темнокожий ирландец Пол был крутым защитником. Удачно отбирал мячи, но одновременно был алкоголиком с травмированными коленями. Фергюсон не стал терпеть запои ирландца, отдал «Астон Вилле», где МакГрат набрал форму, но не мог выиграть «золото».

Резерв: Сами Хююпия (Финляндия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Вилли Шульц (Германия), Билли Бондс (Англия), Беллини (Бразилия), Стюарт Пирс (Англия).

Полузащитники

Юрий Джоркаефф (Франция)

Играл за «Монако» и «Интер», но разминулся с чемпионскими титулами этих клубов. Даже «Кайзерслаутерн» выиграл чемпионат Германии за год до приезда туда чемпиона мира и Европы. Потомок калмыков, поляков и армян добился в большом футболе признания, был супервездой своего поколения. Но Джокаефф без «золота» в национальных лигах, и это удивительно.

Стивен Джеррард (Англия)

Знаменитая история падения на ровном месте. Джеррард поскользнулся против «Челси», а «Ливерпуль» не стал чемпионом Англии. Обидно и досадно, ведь речь о легендарном для АПЛ полузащитнике. Играл от ворот до ворот, много лет верно служил «красным». Стивен точно заслужил «золото», но в этом списке все такие. Невероятно важный для «красных» мастер.

Сократес (Бразилия)

В отличие от ветеранов из Бразилии, которые играли до образования полноценного чемпионата, Сократес застал эру привычных турниров. Выступая за «Коринтианс», стал звездой мирового футбола благодаря играм за сборную, но остался без титула. Жаль, что спился и рано умер, Сократес был настоящим интеллектуалом – профессиональным врачом и доктором философии.

Гарринча (Бразилия)

Из числа величайших в истории. Знаменитый инвалид – у Гарринчи одна нога была короче другой, стал невероятно успешным футболистом. Чемпион мира вместе с Пеле. Но «Ботафого», за который играл Гарринча, в отличие от «Сантоса», не выигрывал общенациональный кубок в Бразилии. А когда его «Одинокая звезда» взошла на вершину, то вингер доигрывал в Колумбии.

Резерв: Даниэле Де Росси (Италия), Томас Хесслер (Германия), Гаиска Мендьета (Испания), Пьер Литтбарски (Германия), Хоакин Санчес (Испания), Освальдо Ардилес (Аргентина), Луиджи Ди Бьяджо (Италия), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Бернд Шнайдер (Германия).

Нападающие

Сильвио Пиола (Италия)

Можно понять, как не стал чемпионом первый обладатель «Золотого мяча» Мэттьюз, ведь играл за «Сток Сити» и «Блэкпул». Не повезло Линекеру, даже в «Барселоне» не был первым в Испании. Но Пиоли разминулся с трофеями «Торино», когда ушел в «Ювентус», и титулом «бьянконери», ведь перешел в «Новару». Сильвио лучший снайпер Серии А в истории, но без Скудетто.

Антуан Гризманн (Франция)

В США надо выбирать клуб, где Гризманн станет чемпионом МЛС . Иначе точно не сумеет выиграть «золото», ведь «Реал» и «Барселона» достаточно мощные, чтобы не пустить Антуана к победе в Ла Лиге. Удивительно, как французский чемпион мира разминулся с победами «Атлетико» в чемпионате Испании. Антуан шестой чемпион мира в этой основе, элитный футболист.

Харри Кейн (Англия)

Кейн отличается от остальных игроков из основы. У него вообще нет трофеев ни в клубах, ни в сборной. В прошлом Харри сознавался, что самый большой его профессиональный страх – пройти всю карьеру без единственного празднования кубка. «Лейпциг» и «Байер» забрали у англичанина немецкие медали. Но есть еще плей-офф ЛЧ и финальная часть Евро-2024.

Резерв: Фернандо Торрес (Испания), Антонио Ди Натале (Италия), Кини (Испания), Робби Фаулер (Англия), Стенли Мэттьюз (Англия), Гари Линекер (Англия), Джеф Херст (Англия), Марко Ройс (Германия).

Фантастический список легенд и чемпионов по духу, но не по статусу в национальных лигах. Ни победитель мундиаля Де Росси в «Роме», ни Джеррард в «Ливерпуле», ни Мендьета в разных клубах не становились первыми в национальных лигах. Многие участники компенсировали нехватку внутренних титулов победами на мировых и европейских первенствах, как у Фернандо Торреса. Но особенно невезучих ребят, как Ройс и Кейн, всегда хочется выделить. Марко и Харри не повезло в Бундеслиге, хотя Кейн ещё может исправить положение. В будущем сезоне «Бавария» найдет свежего тренера и продолжит воевать с «Байером» Алонсо. У Кейна высокие шансы покинуть этот список, ведь англичан мгновенно заиграл в Бундеслиге.