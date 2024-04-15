Невероятный Глушенков и неожиданная «Балтика». Символическая сборная 24-го тура РПЛ

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сегодня, 10:17

А также игроки, победившие «Спартак» и «Динамо».

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи») – спокойствие тура

Воспитанник школы «Спартака» не пропускал от родного клуба. Николай справился с коварным ударом Бонгонда, отразил дальний выстрел Зиньковского. Попытки Соболева и Хлусевича тоже не сработали. Вратари в этом туре скорее спасали разово, а потом пропускали. А вот Заболотный оказался всего одним из двух вратарей тура с «сухарем», как и Песьяков из «Ростова».

Защитники

Юрий Ковалев («Балтика») – доминация тура

Что был у «Ахмата» слева Богосавац, что не было. Опытный белорусский правый латераль Ковалев его не заметил. У Юрия гол и ещё несколько опасных ударов. Но самое главное, что вместе с коллегой Роберто Фернандесом защитник сумел поднять фланги настолько высоко, что оборонительные порядки «Ахмата» развалились ещё до перерыва. Счет первого тайма – 0:5.

Эммерсон («Урал») – грамотность недели

Центральные защитники в этом туре чаще глотали пыль, чем радовались успехам в обороне. Но «Урал» допустил всего два удара «Динамо» в створ ворот за весь матч. Эммерсон, которого не было на поле с прошлого года, неплохо вошел в игру. Был один обидный отскок мяча от защитника, но раздавал умные передачи, выигрывал воздушные дуэли и выносил мяч от ворот.

Максим Осипенко («Ростов») – король воздуха

Десять верховых дуэлей выиграл Осипенко в матче против «Факела», хотя соперник Марков умеет сыграть головой. Но защитник и лидер «Ростова» контролировал ситуацию. Его коллега Чернов едва не подарил сопернику гол, но в остальном не за что ругать оборону команды Карпина – допустили всего один удар в створ ворот Песьякова. Осипенко хорошо держит линию.

Яхья Аттият Аллах («Сочи») – активность тура

Двадцатидевятилетний марокканский защитник впечатлил в игре против «Спартака». У левого латераля, который занимал высокие позиции, пошла игра. Левша даже бил по чужим воротам со штрафного. Напарники доверяли Яхье, ведь тот классно открывался. В результате именно Аттият Аллах забил единственный мяч в ворота «Спартака», принес «Сочи» долгожданную победу.

Полузащитники

Даниел Мишкич («Урал») – выстрел недели

Всегда опасно, когда мяч после стандарта отлетает от ворот. Можно пропустить после коварного дальнего удара без особой подготовки. Хорватский хавбек «Урала» озадачил «Динамо» четким выстрелом, а позже грамотно работал в обороне и навесил мяч в штрафную площадь Шунина перед решающим голом Каштанова. «Урал» выиграл в РПЛ впервые с ноября.

Алекс Фернандес («Балтика») – хет-трик выходных

Редко в РПЛ полузащитники забивают три мяча. Но когда соперник не вышел на поле, как получилось у «Ахмата», то задача упрощается. Алекса не подвела реализация. И хотя победа «Балтики» командная и фееричная – другой Фернандес и Энрикес тоже себя показали в атаке, никто не превзошел хавбека из Бразилии. Три удара в створ – три гола Алекса Фернандеса.

Лукас Вера («Оренбург») – диспетчер тура

У Веры одна голевая передача, но невероятно много умных пасов, которые разворачивали атаки «Оренбурга» против «Пари НН» в сторону победы. Странно, что аргентинец до сих пор играет за середняка, московским клубам стоило забрать его к себе. Видать, есть причины отказаться, не связанные с игрой. Но по футбольному интеллекту хавбек – один из лучших в РПЛ .

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – творчество тура

После таких матчей можно удивляться, почему Глушенков не играет за большой европейский клуб. Причем именно гранд, поскольку по уровню творческих решений Максим точно в списке лучших игроков РПЛ . Молодому форварду надо дальше работать над собой. Но если у Максима идет игра – держите семеро. В дерби с ЦСКА у Глушенкова два классных ассиста и гол.

Матео Кассьерра («Зенит») – стеночки тура

Важно отметить выход Артура на замену, потому что появился на левом фланге, чем озадачил игроков «Краснодара». Но по сумме событий всего матча героем можно назвать Кассьерру, поскольку его умные действия помогли «Зениту» не потерять игру в Краснодаре. Колумбиец завелся и действовал с большим желанием. На его счету красивый гол обводящим ударом и ассист.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – плеймейкер тура

Центральный нападающий ЦСКА Мусаев тоже сыграл круто, у него гол и ассист против «Локомотива». Но нельзя игнорировать, что за многими правильными атаками «армейцев», которые сумели отыграться в дерби, стоит творчество Файзуллаева. Атакующему хавбеку всего двадцать лет, а он уже может нанести 4 удара по чужим воротам и создать 4 момента за игру.

Главный тренер

Роберт Морено («Сочи») – подготовка тура

Ганчаренко обыграл «Динамо», но Личка и московские футболисты помогли «Уралу». «Спартак» тоже помогал «Сочи», но по уровню организации игры аутсайдер до прихода испанца Морено и сейчас – две разные команды. Роберт своей победой отправил в отставку соотечественника Абаскаля, а у «Сочи» появилась надежда на спасение, так как после серии ничьих добыли важнейшую победу.

Шоу тура. Дерби «Локомотива» и ЦСКА

Красивый размен моментами, атаками и минимум осмысления содеянного. Акинфеев извинился за свою ошибку до перерыва, а после паузы пришлось извиняться многим другим футболистам, ведь в матче было забито ещё пять мячей. Итоговый счет 3:3 хорошо отражает безумие, которое устроили преимущественно молодые игроки двух команд. Было увлекательнее, чем в центральном матче тура между «Краснодаром» и «Зенитом».

Сенсация тура. «Балтика» забила 7 мячей