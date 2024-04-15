Эпический «Ахмат» и прощальный подвиг Абаскаля. Символическая антисборная 24-го тура РПЛ

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сегодня, 18:25

Грубые футбольные ляпы были не только в Грозном.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Понятно, что Шелия сыграл за «Ахмат» ещё хуже, «Балтика» забила ему семь мячей. Но даже если бы Георгий вытащил пару мячей, то результат бы не изменился, только счет. А вот грубый ляп Акинфеева в итоге лишил ЦСКА возможной победы над «Локомотивом». Голкипер сам закинул мяч в ворота. Ветеран извинился, ведь понимает, что снова неудачно сыграл при ударе-парашюте.

Защитники

Ясмин Челикович («Ахмат»)

Честно говоря, многие футболисты «Ахмата» не проходят в антисборную, настолько плохо сыграли. Но нельзя не отметить Челиковича. Молодой боснийский защитник сыграл за соперника. Не мог выдержать линию офсайда, не подстраховал коллегу, который вынужденно закрыл позицию Тодоровича справа – у латераля дисквалификация после красной в прошлом туре.

Витор Тормена («Краснодар»)

В чемпионском матче «Краснодара» хватило на один тайм. Витор, как и его коллега Алонсо, допускал грубые позиционные ошибки. Оборона плохо перестраивалась, когда Кассьерра уходил в глубину, а Мостовой и Артур удваивали давление на правый фланг «горожан», где вынужденно сыграл Олусегун. Тормена в итоге получил вторую желтую на 90-й минуте матча.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Ветеранам после такой встряски – семи пропущенных мячей, хочется завершить карьеру и развалиться на диване перед телевизором? Андрей допустил не меньше ошибок, чем напарники, но по классу Семёнов выше, поэтому с него больший спрос. Центральный защитник «Ахмата» позволил футболистам «Балтики» разгуливать в штрафной площади Шелии как дома.

Полузащитники

Антон Швец («Ахмат»)

Правые защитники «Динамо», «Спартака» и ЦСКА сыграли плохо. Но никого из них не меняли на 26-й минуте. Хавбек «Ахмата», который в сезоне работал в центре обороны, вынужденно появился на правом фланге. И соперники из «Балтики» этим воспользовались, забили три мяча за 10 минут. После такого ошеломляющего дебюта тренер заменил Швеца, хотя лучше не стало.

Мамаду Майга («Пари НН»)

Хороший хавбек для середняка из Нижнего Новгорода. Но класса Майга не хватает, если соперники такие хитрые, как Вера и Флорентин. Аргентинцы не оставили полузащитникам Юрана шанса, хотя «Оренбург» дома владел мячом реже, чем соперник. Ни в созидании, ни в обороне Калинский, Майга и Ермаков себя не показали, их команда уступила с разницей 1:3.

Артём Тимофеев («Ахмат»)

Было бы странно не взять футболистов «Ахмата» в состав после такого жесткого приключения. Тимофеев вообще не помогал обороне. Его оппонент Алекс Фернандес в сборной тура, ведь хавбек, который действовал в зоне ответственности Тимофеева, сделал хет-трик. Грозненцы провели худший матч в своей истории, впервые пропустили семь голов, ещё и дома.

Хесус Медина («Спартак»)

Медина не сумел перехватить передачу, которая привела к голу в ворота «Спартака». Но дело не в одном действии, а в игре Хесуса на протяжении матча. В день, когда определилась судьба Абаскаля – испанского тренера в итоге уволили, его протеже Медина, которого за хорошие деньги выдернули из ЦСКА , не сумел создать гол в ворота «Сочи», последней команды в таблице.

Матео Стаматов («Пари НН»)

У левого защитника команды Юрана есть явная результативная ошибка – неудачно отпасовал мяч на соперника. Но даже без этого ляпа собирается много грубых неточностей на фланге «Пари НН». Матео упростил «Оренбургу» путь к важной для команды победе. Болгарин не смог показать себя у чужих ворот, хотя имел моменты, а окончательно разочаровал в обороне.

Нападающие

Валентин Вада («Рубин»)

Для Самары и Казани – географических соседей, поединки «Крыльев Советов» и «Рубина» как региональное дерби. Выиграла команда Осинькина. Красивый удар Горшкова со штрафного дополнили контратакой на пустые ворота на 95-й минуте. А вот атака «Рубина» разочаровала. Комбинации были, но без голов. А Вада ещё и нарывался на красную карточку.

Александр Соболев («Спартак»)

У «красно-белых» было полтора часа, чтобы забить аутсайдеру — «Сочи». Соперник не владел мячом 60 % игрового времени, а провал «красно-белых» на правом фланге можно было перекрыть умными действиями в атаке. Пруцев пытался отдавать предпоследние передачи, но Соболев не сумел забить, хотя имел четыре попытки. Только один удар в створ, но без голов.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Личка неправ в Екатеринбурге, «динамовцы» сыграли плохо. Адиев стал заложником представления футболистов «Ахмата». Это не только тренерское поражение, а коллапс всей команды. А вот Абаскаль, встречая последний клуб в таблице РПЛ , не имел права уступать. «Сочи» точно не сильнее, чем «Спартак», но результат в пользу Морено. Абаскаль в итоге был уволен, окончательно разочаровал москвичей.

Огорчение тура. «Краснодар» и «Динамо» не показали себя

Всё по делу, команды из Краснодара и Москвы не умеют побеждать середняков РПЛ , раздали очки скромным соперникам и поэтому «Зенит» в шестой раз подряд станет чемпионом. При этом Семак сбавил, но сохранил суперсилу – трансферы. Новичок Артур удачно вышел на замену и перечеркнул попытки тренера «быков» Мусаева набрать очки в центральном матче весны. А «динамовцы» после неудачного дерби со «Спартаком» огорчили, проиграв «Уралу» — команде, которая с прошлого года не побеждала в РПЛ . Отсутствие чемпионской борьбы в закрытом от еврокубковых путевок чемпионате всегда печально, ведь снижает интерес зрителей к турниру. «Зениту» полезно было бы получить отпор, но преследователям не хватило сил и класса.

Комедия недели. Оборона «Ахмата» против «Балтики»