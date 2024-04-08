Везунчики из «Спартака» и погромщики из ЦСКА. Символическая сборная 23-го тура РПЛ

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вчера, 22:10

В новом туре атака победила оборону.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак») – спокойствие тура

Голкипер «красно-белых» отразил все удары с игры против «Динамо». Пропустил с пенальти после ошибки Умярова – хавбек сыграл рукой в своей штрафной площади. Но дальше Максименко стал человеком, который оставил свою команду в борьбе за очки. Александр не позволил Тюкавину забить с центра поля и спокойно управлял высокой линией обороны.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит») – прострел тура

«Зенит» сейчас мог идти на втором месте, если бы Караваев не прочитал действия напарников и не оказался в чужой штрафной площади. «Балтика» пропустила всего один гол, и без включения правого латераля, который выдал пас на пустые ворота на юного Педро, петербуржцы могли дома отдать один пункт Игнашевичу и целых два в пользу «Краснодара» с «Динамо».

Срджан Бабич («Спартак») – цепкость уикенда

Хотя у «Динамо» было преимущество в дебюте и моменты, Бабич сумел стать одним из героев. Если бы все защитники «Спартака» провели сезон на таком уровне, как серб сыграл в дерби, то сейчас готовились к чемпионству. Но «красно-белые» не настолько стабильные. А вот конкретно за матч против «Динамо» Бабича можно похвалить, не дал Смолову сравнять счет.

Матиас Перес («Оренбург») – внимательность тура

Только три клуба не пропускали. Но если «Зенит» встретил «Балтику», а «Локомотив» почти целый матч играл в большинстве, то «Оренбург» сражался против достойного соперника. И атака «Рубина» уступила защитникам Деограсии. Команда испанца набрала 8 пунктов в весенних турах, сравнялась с «Зенитом» по темпу. Три тура подряд не пропускали под присмотром Переса.

Илья Агапов ( ЦСКА ) – отец выходных

У Ильи родился сын, а отпраздновал Агапов матчем в основе ЦСКА . Вышел на левом фланге, но справился с задачами до замены. «Армейцы» пропустили от «Факела», когда Ильи уже не было на поле, а вот свою часть работы выполнил достойно. Центральному защитнику будет сложно закрепиться в основе, но Илья в обойме молодых футболистов, от которых зависит судьба ЦСКА .

Полузащитники

Михаил Игнатов («Спартак») – джокер тура

Вот когда Игнатов не играет с первых минут, сохраняя свежесть и резкость, то от него есть польза. Вышел на замену и стал спасителем команды. Дважды против «Динамо» атакующий полузащитник «Спартака» бил по чужим воротам. Оба раза не сильно и не в угол ворот, но достаточно коварно, чтобы голкипер Лещук ошибся. Игнатов оказался джокером Абаскаля.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – настырность выходных

Если в прошлом туре ЦСКА выручал Давила, то теперь очередь универсального хавбека. Обляков сыграл в центре полузащиты, но при этом нанес 5 ударов по воротам «Факела» и создал 2 момента для напарников. Иван стал одним из героев разгрома упрямого соперника – подарка Акинфееву на день рождения. Обляков отдал голевой пас на Мусаева и позже забил сам.

Антон Миранчук («Локомотив») – созидатель тура

После игры рукой от защитника Тодоровича и удаления у «Ахмата» именно Миранчук четко реализовал пенальти. Получив в дебюте преимущество по голам и по игрокам, «Локомотив» не повторил глупости из предыдущих матчей. Антон показал, что команда не «сливает» тренера Галактионова. Миранчук постоянно угрожал чужим воротам и сделал ассист на Пиняева.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар») – мощь тура

«Горожане» провели веселый матч против обычно закрытого соперника – «Пари НН». Оборона лидера РПЛ пропустила трижды, но Сперцян и Кордоба не подвели в атаке. Джон забил два мяча, что позволило «Краснодару» набрать сложнейшие три очка. Колумбиец постоянно искал моменты, у него было четыре удара, два из которых реализовал. Подкараулил отскок в одном из случаев.

Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ) – аккуратность недели

У центрального форварда «армейцев» было два удара по воротам – забил важный первый мяч. У Мусаева 85 % точных передач, а единственный его пас под удар оказался результативным. Гол плюс пас для 22-летнего нападающего – отличный результат. Особенно против «Факела», ведь команда Ташуева не так уж часто пропускала в весенних матчах до встречи с ЦСКА в Москве.

Александр Соболев («Спартак») – везение сезона

Отработал против «Динамо» в дерби в стиле стервятника. Капитан «Спартака» дважды подкараулил ошибки голкипера соперника Лещука. Оба раза отрывался от защитников, дважды грамотно выбирал позицию, избегая положения вне игры. Соболев поверил, что вратарь оппонента сможет однотипно ошибиться больше одного раза. Эта вера принесла «Спартаку» три пункта в дерби.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА ) – подготовка недели

Абаскалю повезло против Лички в дерби «Спартака» и «Динамо», хотя четверная замена — яркий эпизод тура. Но по тренерской работе лучше отметить уверенную победу Федотова. Наставнику удался матч против упрямого «Факела» с точки зрения тактики и выбора состава. Ташуев среди самых достойных соперников сезона, но Федотов с ним справился. ЦСКА не всегда так хорош, но 23-й тур им точно удался.

Радость тура. Вернулся результативный футбол