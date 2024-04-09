Роковые ляпы вратаря «Динамо» и потерянные защитники. Символическая антисборная 23-го тура РПЛ

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сегодня, 16:03

Сложнейшие дни для футболистов обороны.

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо»)

Лещуку проще спасать под постоянным давлением, когда оборона явно выключается, но нет солидной турнирной задачи. А как только замаячил шанс для «Динамо» зацепиться за чемпионскую борьбу, то против «Ростова» голкипер допустил одну ошибку, а против «Спартака» в дерби два одинаковых ляпа. Похоже, ветеран Шунин вернется в основу москвичей.

Защитники

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Второй тур подряд здесь, ведь капитан «Динамо» не имеет права так легко упускать соперников. Особенно когда футболисты «Спартака» даже не создали много явных моментов. Но хватило ударов Игнатова, которые никто не закрыл, и потери Соболева защитниками «Динамо». Бальбуэна быстро устает и демонстрирует низкую скорость коротких рывков в борьбе с оппонентами.

Райан Сенхаджи («Факел»)

За тур забили 28 голов, целая очередь из кандидатов в оборону. Но выберем Райана, поскольку у «Факела» было мало ошибок в защите весной. До встречи с ЦСКА всего одна в трех играх. А теперь ещё четыре пропущенных мяча. Сенхаджи иногда ошибался персонально, а порой просто странно занимал позицию. Без Божина воронежцы играют в защите намного слабее.

Алексей Грицаенко («Рубин»)

У ворот казанцев весь сезон хватало моментов, хотя на лучшем отрезке оборона играла качественно. Но не в Оренбурге. Форвард одноименного клуба Воробьев забил после навеса, когда Грицаенко оказался наблюдателем. Дальше Алексей не достал мяч после ещё одной передачи верхом. Наконец, не успел в оборону при контратаке «Оренбурга» — получили разгром 3:0.

Полузащитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Правый латераль «Ахмата» второй тур подряд в этой компании. В этот раз выбор объяснить ещё проще, поскольку Дарко банально сыграл рукой на линии своих ворот. Получил после просмотра повтора красную карточку, оставил команду в меньшинстве с 19-й минуты поединка. Разумеется, «Ахмат» в итоге проиграл «Локомотиву», а сильный игрок проводит ужасную весну.

Игнасио Сааверда («Сочи»)

Схватился за голову, когда «Сочи» пропустил второй мяч от «Ростова» в первом тайме. А лучше бы Игнасио не скидывал мяч на соперника на первой минуте матча – так открыли счет, и грамотнее занимал позицию в штрафной площади при стандартах. И в центре поля смотрелся слабо. «Сочи» в итоге отыгрался, но аутсайдеру нужны победы, а не новые ничьи.

Александр Черников («Краснодар»)

С мячом Черников хорош, без опеки соперников из «Пари НН» отдавал мяч ближнему напарнику. А вот в обороне у «горожан» совсем не чемпионский футбол. Хотя у клуба Юрана было немного моментов, их хватило для трех забитых мячей в ворота Сафонова. Черников плохо контролировать центр поля, что позволило «Пари НН» развить серию голевых атак.

Лукас Оласа («Краснодар»)

Весной в РПЛ «Краснодар» выиграл один поединок из четырех, а пропустили больше всех. У команды плохая игра на флангах. Волков справа постоянно ошибается в защите, а Оласа бесполезен слева. Ни в фазе атаки, ни в обороне уругваец не показывает себя достойным чемпионства. Сравните с возможностями Дугласа Сантоса из «Зенита», и всё понятно без долгих разговоров.

Нападающие

Муми Нгамалё («Динамо»)

У камерунца ни одного удара и ни одной передачи под удар в поединке, где оборону «Спартака» можно было напрячь сильнее. В конце матча Муми не мог даже пробежаться с мячом десять метров, но заменили его слишком поздно – на 85-й минуте матча. При браке в передачах в 44 % тяжело стать важным звеном контратак «Динамо» и спасти команду от поражения в дерби.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Лучший снайпер сезона, играя против «Балтики», которая две трети игрового времени оборонялась, должен добиваться большего, чем 18-летний новичок Педро – автор единственного гола. Кассьерра, разумеется, участвовал в ударных комбинациях, но в такой игре на удар смог бы выйти даже голкипер «Зенита». Снайперов судят по результату, а Кассьерра не отличился.

Манфред Угальде («Спартак»)

Лучшее, что сделал костариканец в дерби против «Динамо» — ушел на замену на 64-й минуте поединка. У Манфреда, самого дорогого новичка зимы во всей РПЛ , нет голов и ассистов в новом чемпионате после дебюта. Против «Динамо» ни одного удара в сторону ворот и ни одного созданного момента. А везучий в дерби Игнатов сочинил два гола из ничего.

Главный тренер

Рашид Рахимов («Рубин»)

Личка мог не впечатлить против Абаскаля, но выиграть – хватало бы реализации и отсутствия ошибок голкипера «Динамо». Ташуева разгромил ЦСКА , а Юран проиграл «Краснодару», но его подопечные грызлись до конца. Плохо получается у тренера «Ахмата», но никто и не ждал успехов. А вот Рахимов вчистую уступил Деограсии, хотя «Рубин» не слабее, чем «Оренбург».

Цитата недели. Юран и опоссумы

Тренера «Пари НН» пытаются наказать за его поведение. Зато Юран родил мем, в царстве тотемных животных российского футбола пополнение – трусливые опоссумы:

Боятся всего. Там второй наступ был! Чего вы боитесь? Вторая жёлтая! Так и футбол будет загнивать. Посмотрите на планшете! Опоссумы.

Особенность тура. Нелепость многих ошибок