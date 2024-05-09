«Аугсбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Штутгарт», который состоится 10 мая 2024 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Три поражения к ряду потерпел «Аугсбург». Дома в сухую, пропустив три гола, «Фуггеры» проиграли «Музыкантам» из Бремена в 31-ом туре Бундеслиги.
На прошлых выходных «Аугсбург» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:5.
«Штутгарт»
«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги входят в тройку самых сильных команд. Шансы подняться на одну строчку выше всё ещё остаются у «Штутгарта». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В Леверкузене со счётом 2:2 вничью сыграли «Швабы» с местными «Фармацевтами».
4 мая «Швабы» дома взяли верх над мюнхенской «Баварией» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 3.95
- Ничья – 4.20
- Победит «Штутгарт» – 1.83
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.80
- Тотал голов больше 3.5 – 2.08
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.72
Статистика
- Только одну победу одержали «Фуггеры» в пяти последних матчах
- За такой же период в трёх футбольных поединках «Швабы» выиграли у своих оппонентов
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.83 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Штутгарта». «Швабы» на данном этапе объективно сильнее «Фуггеров».