«Аугсбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

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вчера, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Штутгарт», который состоится 10 мая 2024 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Три поражения к ряду потерпел «Аугсбург». Дома в сухую, пропустив три гола, «Фуггеры» проиграли «Музыкантам» из Бремена в 31-ом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных «Аугсбург» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:5.

«Штутгарт»

«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги входят в тройку самых сильных команд. Шансы подняться на одну строчку выше всё ещё остаются у «Штутгарта». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В Леверкузене со счётом 2:2 вничью сыграли «Швабы» с местными «Фармацевтами».

4 мая «Швабы» дома взяли верх над мюнхенской «Баварией» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 3.95

Ничья – 4.20

Победит «Штутгарт» – 1.83

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.80

Тотал голов больше 3.5 – 2.08

Тотал голов меньше 3.5 – 1.72

Статистика

Только одну победу одержали «Фуггеры» в пяти последних матчах

За такой же период в трёх футбольных поединках «Швабы» выиграли у своих оппонентов

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.83 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Штутгарта». «Швабы» на данном этапе объективно сильнее «Фуггеров».