Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аугсбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

вчера, 16:19
«Аугсбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Штутгарт», который состоится 10 мая 2024 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Три поражения к ряду потерпел «Аугсбург». Дома в сухую, пропустив три гола, «Фуггеры» проиграли «Музыкантам» из Бремена в 31-ом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных «Аугсбург» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:5.

«Штутгарт»

«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги входят в тройку самых сильных команд. Шансы подняться на одну строчку выше всё ещё остаются у «Штутгарта». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В Леверкузене со счётом 2:2 вничью сыграли «Швабы» с местными «Фармацевтами».

4 мая «Швабы» дома взяли верх над мюнхенской «Баварией» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 3.95
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Штутгарт» – 1.83
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.80
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.08
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.72

Статистика

  • Только одну победу одержали «Фуггеры» в пяти последних матчах
  • За такой же период в трёх футбольных поединках «Швабы» выиграли у своих оппонентов
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.83 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Штутгарта». «Швабы» на данном этапе объективно сильнее «Фуггеров».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Штутгарт
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:29
Считаю в этом матче гостей очевидными фаворитами на победу. И не буду изобретать велосипед в плане ставки, если за хороший коэффициент можно взять П2. Штутгарт в принципе гораздо сильнее провёл текущий сезон, да и судя по результатам весенних поединков, сил на финиш чемпионата у коллектива Себастьяна Хёнесса осталось гораздо больше, чем у соперника. В первом круге текущего сезона швабы дома уничтожили "фуггеров" (3-0). Скорее всего на выезде крупной победы фаворита ждать не стоит, но вероятность победы гостей, как ни крути, здесь выше, чем какой-либо другой исход.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:30
Гости в лучшей форме и вполне можно надеяться на их победу - П2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 