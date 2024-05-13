«Рейнджерс» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Чемпионшипа чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Данди», который состоится 14 мая 2024 года
«Рейнджерс»
«Плюшевые мишки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на второй строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Светло-синих». В рамках матча 35-го тура Чемпионшипа «Джерс» выиграл с разницей в три гола у «Килмарнока» (4:1).
На прошлых выходных со счётом 1:2 «Плюшевые мишки» уступили «Селтику».
«Данди»
«Тёмно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают последнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Данди», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рейнджерсом». С разницей в пару мячей «Данди» дома проиграл «Сент-Миррену» (1:3).
11 мая «Тёмно-синие» со счётом 0:3 потерпели поражение от «Хартса».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рейнджерс» – 1.13
- Ничья – 8.80
- Победит «Данди» – 17.00
- Победит «Рейнджерс» с форой -2.5 гола – 1.98
- Тотал голов больше 3.5 – 1.81
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.99
Статистика
- Только в одной встрече из пяти последних «Рейнджерс» проиграл своим оппонентам
- Три поражения потерпели «Тёмно-синие» за аналогичный период
- С 2017 года «Данди» не выиграл у «Плюшевых мишек».
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.98 на победу «Рейнджерса» с форой -2.5 гола за игру. С разницей в три мяча «Плюшевые мишки», скорее всего, обыграют в предстоящем футбольном поединке оппонента из Данди.