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«Рейнджерс» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.05.2024)

вчера, 23:31
«Рейнджерс» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Чемпионшипа чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Данди», который состоится 14 мая 2024 года

«Рейнджерс»

«Плюшевые мишки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на второй строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Светло-синих». В рамках матча 35-го тура Чемпионшипа «Джерс» выиграл с разницей в три гола у «Килмарнока» (4:1).

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Плюшевые мишки» уступили «Селтику».

«Данди»

«Тёмно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают последнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Данди», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рейнджерсом». С разницей в пару мячей «Данди» дома проиграл «Сент-Миррену» (1:3).

11 мая «Тёмно-синие» со счётом 0:3 потерпели поражение от «Хартса».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рейнджерс» – 1.13
  • Ничья – 8.80
  • Победит «Данди» – 17.00
  • Победит «Рейнджерс» с форой -2.5 гола – 1.98
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.81
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.99

Статистика

  • Только в одной встрече из пяти последних «Рейнджерс» проиграл своим оппонентам
  • Три поражения потерпели «Тёмно-синие» за аналогичный период
  • С 2017 года «Данди» не выиграл у «Плюшевых мишек».

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.98 на победу «Рейнджерса» с форой -2.5 гола за игру. С разницей в три мяча «Плюшевые мишки», скорее всего, обыграют в предстоящем футбольном поединке оппонента из Данди.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:16
Хозяева явно сильнее - Ф1(-3).
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