Финалист Лиги чемпионов переманивает таланта «Челси» и реанимирует карьеру вингера. На лето – большие планы

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вчера, 09:09

Хотят вернуть Санчо и договориться с «синими».

Для «Боруссии» сезон не закончен, пусть чемпионат и подошёл к концу. Но пока команда готовится выйти на финал Лиги чемпионов против «Реала», менеджмент прорабатывает стратегию на летнее трансферное окно.

Откладывают тренерский вопрос

Период Эдина Терзича у руля коллектива нельзя оценить однозначно. Команду бросает из жара в холод – что в прошлом сезоне, что в текущем дортмундцы слабо стартовали, но разгонялись зимой. Правда, на этот раз проблемы возникли и на финише чемпионата. 5-е место оценивается скорее негативно. С другой стороны, сказалась игра на два фронта: состав «Боруссии» не заточен на еврокубковую борьбу в решающих стадиях. А тут пробились в финал, есть шанс ухватиться за престижнейший трофей.

При этом немецкий менеджер – человек из системы, хорошо знающий устройство клуба из Дортмунда. Такого специалиста нельзя терять. Поэтому, например, зимой рассматривали вариант с переводом Эдина в менеджмент и назначением нового тренера. Так бы и команда получила импульс, и Терзич перешёл бы на более подходящую должность. Независимо от результата финала к этому вопросу ещё вернутся. Главное, чтобы была качественная альтернатива, если решатся на рокировку.

Оживили Санчо – стоит продолжить сотрудничество

Конфликт Джейдона с тен Хагом пришёлся кстати для «Боруссии» – так они весьма выгодно получили обратно игрока, которого когда-то продали МЮ за 85 миллионов евро. Понятно, статистика вингера в аренде не поражает воображение – всего 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата. Но как по-другому, если футболист ещё осенью остался без игровой практики, был отстранён от тренировок с основной командой? Тут пока форму наберёшь, последние матчи сезона начнутся.

Важно то, что Санчо приносит дортмундцам пользу и стал самым заметным игроком на поле в играх ЛЧ . Теперь ход за клубом. Сам футболист ещё помнит конфликт с главным тренером МЮ – и принципиально не хочет возвращаться к манкунианцам, даже если тен Хага уволят. «Юнайтед» также рассматривает продажу Джейдона. Проблемы есть на стадии определения ценника. «Красные дьяволы» хотят 50 млн фунтов. Но столько англичанин объективно не стоит – с учётом стагнации в карьере, ненадёжности, сложного характера игрока. Да и вряд ли дортмундцы захотят столько тратить. «Чёрно-жёлтые» пока рассматривают вариант с повторной арендой.

Нашли футболиста, который будет стоить под 100 млн евро

Учитывая количество игроков в составе «Челси» сложно представить, что молодому латералю удастся выиграть конкуренцию. Ян Маатсен по этой причине и покинул «аристократов» минувшей зимой. На правах аренды его отправили в «Боруссию» – и в Дортмунде он сразу закрепился в старте. За несколько месяцев в немецком коллективе оценочная трансферная стоимость молодого защитника выросла на 10 млн евро.

Дортмундцы готовы вступить в переговоры по полноценному трансферу. Выкуп Яна – приоритет для «шмелей», поэтому готовы даже на большие по своим меркам траты. По последним данным, «аристократы» потребуют 35 млн евро.

С учётом прогресса 22-летнего голландца, вложения «Боруссии» окупятся. Здесь благоприятные условия для развития талантов, поэтому Яну такой вариант по душе, а дортмундцы наверняка потом заработают ещё больше.

Время прощаний

Пора подумать и над тем, с кем предстоит попрощаться. Уже точно команду покидает Марко Ройс, нет инсайдов о продлении Матса Хуммельса, также хотят расстаться с Никласом Зюле.

Марко провёл почти всю карьеру в родном клубе. Обидно пропустил время трофеев и борьбы в финале ЛЧ , был вечно вторым, терпел серьёзные травмы. И сейчас может завершить этот период на мажорной ноте – противостоянием в финале ЛЧ против «Реала». Дальше путь лежит в МЛС . Хуммельс бегал между «Баварией» и «Боруссией», был важным элементом системы каждой из команд, а сейчас наступило время прощаться. О переговорах по новому контракту неслышно, ещё в марте сообщалось о том, что Матс планирует завершить карьеру этим летом.

С Зюле ситуация абсолютно понятна. Любитель пива, пиццы и бургеров перестал следить за спортивным режимом – и теперь уже не может это компенсировать классом или опытом. Центральный защитник выпал из основного состава дортмундцев, ему ищут новую команду. К слову, зарплата центрбека является самой крупной в команде (11 млн евро за сезон).

Смена вектора развития не планируется

Финалы Лиги чемпионов, игры с «Пари Сен-Жермен», «Реалом», «Атлетико» в плей-офф – всё это, конечно, круто. Но в «Боруссии» укоренился вектор развития в абсолютно противоположном направлении. Им ближе более спокойные условия, благоприятный климат для развития молодых игроков с целью их выгодной продажи европейским грандам. Сколько они заработали на одном Беллингеме! А ведь через эту систему проходили и Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо.