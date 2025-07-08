Новый чемпион России нашёл качественное усиление. На подходе – топ-трансферы

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08 июля 2025, 19:03

«Краснодар» следует выбранной стратегии.

Подписания для ротации

В прошлом сезоне произошёл важный переход – Матвей Сафонов ушёл на повышение в ПСЖ , а в клубе уже созрела смена для воспитанника. Станислав Агкацев отлично подходил на роль преемника – тоже молодой талантливый голкипер, которого уже готовы были подхватить топ-клубы РПЛ . При этом в виду неопытности ему была нужна подстраховка, до конца не было ясно, насколько воспитанник справится с новым уровнем стресса и давления. В этом ему очень помог Юрий Дюпин. Ветеран пришёл буквально на один сезон, получал крохи игрового времени, но дал огромную, хоть и незаметную, пользу – «успокоил» Станислава, позволив спокойно играть.

Теперь ясно, что Станислав готов повести «быков» за собой. Он получил бесценный опыт и показал стабильность на дистанции всего сезона. Юрия отпустили. В то же время дублёр вратарю по-прежнему необходим, а во вратарской бригаде помимо Агкацева остались только молодые воспитанники. Опыт Голикова и Сафронова на взрослом уровне ограничивается несколькими сезонами во Второй лиге.

Отсюда подписание Корякина из «Родины». Он не сильно старше Голикова и Сафронова, но уже провёл полноценный сезон за «Родину» в Первой лиге.

Укрепление центра обороны

Ситуация с Хуниором Алонсо научила, что нет ничего постоянного, а отношения с игроком могут измениться в один момент. У легионеров есть немало нюансов, которые влияют на их желание играть. Особенно велико влияние семьи (пример Барко – лучшее тому подтверждение). Видимо, в том числе поэтому на эту позицию привезли сразу двух футболистов.

У южан уже есть стопроцентная основная пара центральных защитников. Тормена провёл в команде второй сезон, минувшим летом к нему присоединился Диего Коста. Бразильская связка цементировала оборону «горожан» и внесла огромный вклад в титул. При этом Кайо, который ранее был альтернативой кому-то из той пары, уехал в «Ботафого». Вопрос усиления скамейки на этой позиции стоял давно, а теперь обострился.

Клуб привык жить по средствам и находит неплохих игроков, таких как Жубал. Возрастного защитника приметили ещё весной, в мае вышли на представителей футболиста, а в конце месяца согласовали условия сделки. Бразилец пришёл свободным агентом. Для полного комплекта взяли Виталия Стежко. Это выпускник академии «Краснодара», так что с требованиями Мусаева знаком. Защитнику уже 28, но раскрываться он начал, лишь когда три года назад ушёл из дубля «быков» в «Енисей». В минувшем сезоне он был лидером «Черноморца», дважды выходил с капитанской повязкой.

Нужен качественный исполнитель на фланг

«Быки» взяли титул, но, учитывая уровень исполнителей, это скорее аномалия. Са и Батчи – не элитные исполнители на флангах, а атлетичные бегунки, но этого хватило. Теперь, видимо, Мусаев хочет поработать с более качественным подбором игроков. И в том числе это касается позиции вингера.

Судя по всему, южане искали сложившегося футболиста с опытом игры в топ-лигах, который действительно усилит команду. Гаэтан Перрен выпустился из академии «Лиона», пробовал свои силы в Лиге 2 и после этого с «Осером» пошёл на повышение. Минувший сезон стал прорывным, и наконец вингер сверкнул на топ-уровне. Перрен стал главным созидателем в составе команды, забил 10 мячей и отдал 11 голевых в 34 матчах чемпионата.

Он подтвердил свои качества в довольно атлетичном чемпионате Франции, плюс показал универсальность. Он может сыграть и справа, и слева, может закрыть позицию в центре поля – это отличный набор качеств. По последним данным, «быкам» сделка обойдётся в 5 млн евро плюс 250 тысяч в виде бонусов. Самому футболисту предложили контракт на три года.

Альтернатива Сперцяну

Эдуард выполнил обещание и завоевал трофей с «Краснодаром», теперь можно сконцентрироваться на цели заиграть в Европе, тем более снова ходят слухи вокруг «Аякса». Лидеру «быков» в таком случае нужна качественная альтернатива. И «быки» снова обратились к чемпионату Франции – нашли Дугласа Соареса из «Нанта». Это более сбалансированный полузащитник, который даёт объём, а южанам важно связать оборону с атакой.

За «Нант» хавбек играет на протяжении двух сезонов, контракт действует до лета 2027 года. Первое предложение, по слухам, составляло 4 миллиона евро и впоследствии выросло до 6,5 млн. Сейчас сообщается, что «горожанам» осталось решить вопрос по выплатам, но на это есть время до конца недели.

«Быкам» необходима глубина состава

Опять же, титул в минувшем сезоне взяли вопреки гегемонии «Зенита», вопреки топ-трансферам питерцев и «Спартака», вопреки своей короткой скамейке. Но полагаться на удачу Мусаев больше не хочет. Клуб укрепляет именно глубину состава, чтобы появилась возможность качественной ротации. Корякин и Стежко, свободный агент Жубал, может, и не впечатляют, зато позволяют смотреть на скамейку без страха. И Перрен с Аугусто дополнительно укрепят это ощущение, поскольку способны усадить на скамейку тех, кто прежде был игроком старта. Главное, что «быки» сохраняют верность выбранному вектору и не гонятся за «Зенитом» или «Спартаком».