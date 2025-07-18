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Ключевой шаг «Динамо» к титулу. Решили важнейшие вопросы этим летом

18 июля 2025, 12:23
Валерий Карпин

Для успешной кампании осталась пара сделок.

Наконец попадание с главным тренером

Москвичи хотели повторить историю, которая у них получилась со Шварцем – хотели найти тренера, с которым получится построить далеко идущий проект. Личка подходил под эту характеристику – но лишь отчасти. Это системный специалист, который вдохнул в клуб жизнь после провального опыта с Йокановичем – «бело-голубые» снова работали с тренером, который внимателен к атмосфере в команде и игрокам, это уже был важный шаг.

При этом чешский менеджер абсолютно не подходил «Динамо» по философии. Марцел ставил футбол с перекосом в сторону атаки, состав «Динамо» не был под это заточен – не хватало качественных футболистов в линии обороны. Теперь попробует свои силы в Турции.

Карпин подходит москвичам куда больше. У «бело-голубых» уже есть качественный костяк с парой элитных исполнителей, вокруг которых можно выстраивать команду – так что Карпину не придётся начинать с нуля. Есть Глебов, способности которого тренеру прекрасно знакомы – появился ещё один футболист-проводник идей Карпина (о нём скажем ниже).

Главное – специалист продвигает более сбалансированный футбол. Валерий Георгиевич требует внимания к переходным фазам, активный прессинг и ставит интенсивный футбол. Это руководству «Динамо» импонирует куда больше. А главное – у него уже есть за плечами длительный проект, который он целиком отстроил под себя и дал топ-результат (четвёртое место с «Ростовом» в сезоне-2022/23).

Идеальный дублёр для Тюкавина

Понятно, что при оптимальном составе «Динамо» не будет рассчитывать на того, кто сидит в тени Тюкавина. Константин – главный бомбардир и безальтернативный лидер команды на данный момент. При этом период после серьёзной травмы нападающего показал, что ему нужна и максимально качественная альтернатива, чтобы в отсутствие страйкера команда не проседала. Опыт с Маухубом не удался – весной, когда Тюкавин выбыл, он отметился лишь двумя забитыми мячами.

Сергеев – гораздо более качественный исполнитель. Он на длительной дистанции показал свой уровень – как только вышел в РПЛ, отметился в элитном дивизионе 10 голами за 29 матчей в сезоне-2021/22 (шесть из них – за «Зенит»). В первый полноценный сезон за топ-клуб – 10 голов и 6 ассистов в 26 играх РПЛ. Наконец, когда «Зенит» списал форварда и отправил его в «Крылья», Иван отметился девятью мячами за 23 матча чемпионата.

Да, это не топ-бомбардир – но добротный исполнитель среднего уровня, который добирает своё за счёт работоспособности. Аналог Заболотного. И как раз такой нужен «Динамо». Он забьёт больше, чем Маухуб. И при этом даст больше вариативности – Карпин может выпускать Сергеева на концовку, когда надо упростить игру и сбиться на забросы. Может выпускать в старте, если Тюкавин травмирован или ему нужен отдых. Может выпускать двух форвардов одновременно – Константин уже имеет опыт в подыгрыше.

Смягчили перекос в сторону атаки

До этого подбор игроков в центре обороны был одной из главных проблем москвичей. Раскрылся Милан Майсторович, однако к остальным было немало вопросов. Особенно это касалось Фабиана Бальбуэны. Он не был похож на капитана и довольно часто подвергался травмам, а, выходя на поле, не показывал необходимый уровень игры. Маричаль и Фернандес в паре с ним тоже выглядели не так надёжно. Теперь москвичи нашли качественную замену для парагвайца.

Появление в команде Осипенко – такой же плюс, что и с Глебовым. Оба прекрасно знают требования Карпина и длительный период работали под его руководством, готовы потянуть требуемый уровень интенсивности и поведут за собой команду. «Динамо» получает игрока, который идеально подходит под футбол Карпина. Осипенко – качественный центрбек с культурой паса, который способен помогать в атаке и не терять при игре в обороне. Пока похоже на то, что Майсторович и Осипенко составят основную пару центральных защитников – и это будет довольно сильная связка.

Работают над глубиной состава

Именно этого не хватало клубу после того, как «бело-голубые» остановились в шаге от чемпионства в сезоне-2023/24. Наконец последовали конкретные шаги для улучшения. Есть два серьёзных фактора риска: травма Луиса Чавеса и потенциальная продажа Карраскаля.

Мексиканцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки, он выбыл на длительный срок. Речь о ведущем футболисте «бело-голубых», который балансировал чересчур атакующий подбор игроков в старте. Теперь москвичи остались без этого игрока.

По поводу Карраскаля – крайне тяжело проходят переговоры с «Фламенго», при этом стороны не отказываются от оформления сделки. По последним данным, позиции клубов в переговорах сблизились. Сейчас вопрос – в гарантиях выплат.

Это удар по команде, а потому москвичи уже занимаются поиском альтернативы. Переговоры ведутся по двум легионерам. Позицию на фланге собираются закрыть бразильцем Уэсли Патати. Вингера оценивают минимум в 7-8 миллионов евро. В центральную ось могут подписать Рубенса из «Атлетико Минейро». Его подписание может обойтись в 9+3 миллиона. Подробнее об обеих сделках писали здесь.

Если обе сделки удастся оформить, «Динамо» точно будет в одном ряду с «Зенитом» и «Краснодаром» – эта команда уже сейчас готова бороться за медали, а в перспективе может рассчитывать на титул.

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Все комментарии
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze
20 июля в 11:24
Динамо с КЗ ротора...
DXTK
DXTK
19 июля в 20:19
Как правильнее сказать Валера верим или Карпин верим!!!! ах-ах-ах......... титул близко ..........))))))
-Хостинский-
-Хостинский-
19 июля в 03:43
Какой шаг к титулу , ну не смешите !!! Динамо не будет чемпионом ещё лет 20 , может 30 .
Kosmos58
Kosmos58 ответ drrxwbaa9mf4 (раскрыть)
18 июля в 15:15
У Вьетнама выиграл и ещё у многих сборных первой восьмидесяти в рейтинге фифы.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ drrxwbaa9mf4 (раскрыть)
18 июля в 14:52
А чего Вы ожидали,уважаемый ?
drrxwbaa9mf4
drrxwbaa9mf4 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
18 июля в 14:50
А чего добился Карпин, просветите.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ dh26dcwcu5yk (раскрыть)
18 июля в 14:16
,,Тренером-неудачником"? Удивительно.
Желчь вся вышла?
dh26dcwcu5yk
dh26dcwcu5yk
18 июля в 13:11
С таким тренером-неудачником Динамо ничего не добьется, будет болтаться в середине таблицы как Ростов.
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