«Сочи» Морено – потенциальное открытие сезона. Ставят на аренды и недооценённые таланты

1752937396

19 июля 2025, 18:03

Испанский тренер готовится к первому полноценному сезону в РПЛ .

«Сочи» прошёл очищение вторым дивизионом, причём умудрился вернуться в элиту с Робертом Морено – обычно тренер такого уровня не задерживается в России, тем более в случае вылета его команды. Опыт получился крайне специфический, всё это – ради момента, когда южане снова сыграют в Премьер-лиге. Изначально сочинцы находятся среди команд, которые будут бороться за выживание. Да и выбрали рискованную ставку на игроков, карьера которых складывается не так, как им бы хотелось. На деле клуб способен удивить.

Забрали интересных игроков свободными агентами

«Леопарды» серьёзно подошли к усилению под повышение в классе. Состав команды пополнило немало новичков. Сразу нескольких из них нашли на рынке свободных агентов, причём это исполнители с довольно высоким потенциалом. Хотя по каждому есть вопросы:

Роман Ежов всю взрослую карьеру провёл в «Чертаново» и «Крыльях», с последними вышел на пик. В тот период на вингера даже засматривался «Спартак». Но футболист остался в Самаре, конкретных предложений о повышении больше не было, теперь игрок не стал продлевать контракт.

Михаил Игнатов – тот самый вечно молодой и перспективный. Помнит ещё времена Массимо Карреры в «Спартаке» – итальянец и начал привлекать его к играм. Но с того момента хавбек так и не вырос в лидера «красно-белых», как все того ожидали. Последние годы – критика за полную потерю идентичности, споры с агентом и уход из родного клуба.

Подписание что того, что другого – риск. Ежов вообще не был похож на себя в минувшем сезоне, а с Игнатовым непонятно, какая позиция для него оптимальна, что делать с его нестабильностью и так далее. Но обоим есть что доказывать, «Сочи» это на руку.

Арендовали вингера, который не впечатлил Станковича

Карьера в «Спартаке» у Зиньковского вообще не задалась. Вингер после успешного периода в «Крыльях» пришёл под праймового Промеса – конкурировать с ним ожидаемо было тяжело. За три года Антон так и не убедил, что отвечает уровню топ-клуба, претендующего на титулы. Станкович и вовсе в какой-то момент усадил его в глухой запас.

Так бывает – это достаточно талантливый исполнитель, просто до топ-клубов он правда не дотягивает. Контраст периодов в «Спартаке» и «Крыльях» показал, что Антон раскрывается, когда ему доверяют и не зачехляют после первых же ошибок. Понятно, что в «Спартаке» это невозможно – поэтому вингер и нашёл себя далеко за пределами МКАДа.

Конечно, после аренды в Самару поправить дела с результативностью не удалось: за 11 матчей весной исполнитель отличился только одной голевой передачей (ассистировал Цыпченко в концовке поединка с «Оренбургом»). Но Зиньковский хоть на себя стал похож. И вряд ли хотел возвращаться к сербу. Новая аренда в «Сочи» – шанс вернуть уверенность в своих силах и вырваться из «Спартака». Сочинский клуб для Антона теперь наиболее привлекательный вариант.

Снова обратились к игрокам, которые не пригодились «Зениту»

А вот это – уже классика. В составе южан поиграло немало футболистов, связанных с «Зенитом»: Новосельцев, Цаллагов, Полоз, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Мевля. Теперь шанс дают молодому футболисту, которому не оказалось места в родном клубе. Дмитрий Васильев – воспитанник «сине-бело-голубых», которого в 17 лет отправили в «Оренбург» на правах аренды. На какой-то период даже появилась надежда, что полузащитник закрепится в родном клубе – после командировки Семак оставил его, Дмитрий даже провёл полный матч с «Факелом» в сезоне-23/24, после сыграл против «Спартака» и «Урала». Но в центре поля у «Зенита» была высочайшая конкуренция – и как только хавбек выбыл с травмой, Семак снова сконцентрировался на легионерах. За весь прошлый сезон Васильев провёл лишь две игры. Семак неохотно доверяет молодым, так что питать ложных иллюзий не стоит – и аренда в «Сочи» способна дать настоящий старт карьере хавбека.

Вместе с ним в этом направлении отправился Сергей Волков. Интересный парадокс: воспитанника «Краснодара» выдернули из его родного клуба, предложив лучшие условия, а в итоге чемпионами стали «быки», тогда как в «Зените» Волков выбыл с травмой на весь сезон. Сейчас в линии обороны к Сантосу добавился Вега, а на правой бровке есть Горшков и Караваев (вернётся в общую группу к осени) – и Сергею как будто уже нет места в команде. При этом «Сочи» не хватает игроков такого уровня. Понятно, что Волков довольно молод, поэтому после аренды в «Сочи» будет бороться за место в топ-клубе. Но самим южанам игрок нужен скорее для того, чтобы закрепиться в элите без лишних проблем.

На подходе ещё один.

Возвращаются легионеры, которых отправили по арендам на период в Первой лиге – кто-то ещё полезен

Когда сочинцы не смогли спастись от вылета, пришлось что-то решать с легионерами из-за нового лимита. По арендам отправили Викторьена Ангбана, Яхью Аттият Аллу и Сауля Гуарирапу. Ивуариец ещё в «Сочи» потерял место в старте после крестов, да и марокканец не проявил себя в аренде. Но есть и Сауль Гуарирапа. Форвард выдал феерический отрезок в РПЛ , когда за полгода в «Сочи» отметился восемью голами в 10 матчах чемпионата.