«Ман Юнайтед» получит на летние трансферы 35 млн фунтов стерлингов

«Манчестер Юнайтед», возможно, не сможет существенно усилить состав этим летом.
«Красные дьяволы» получат на трансферы чуть более 35 млн фунтов стерлингов. Чтобы эта сумма увеличилась, МЮ придётся продавать своих футболистов.
«Манчестер Юнайтед», возможно, не сможет существенно усилить состав этим летом.
«Красные дьяволы» получат на трансферы чуть более 35 млн фунтов стерлингов. Чтобы эта сумма увеличилась, МЮ придётся продавать своих футболистов.
А когда говорил манкам что тратить нужно бережно так как МЮ весь в долгах, то не верили и спорили ) Наверное думали что хейтер.
А когда говорил манкам что тратить нужно бережно так как МЮ весь в долгах, то не верили и спорили ) Наверное думали что хейтер.
Реал Кроосса взял за 30 лямов примерно .
Реал Кроосса взял за 30 лямов примерно .