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«Ман Юнайтед» получит на летние трансферы 35 млн фунтов стерлингов

сегодня, 00:07

«Манчестер Юнайтед», возможно, не сможет существенно усилить состав этим летом.

«Красные дьяволы» получат на трансферы чуть более 35 млн фунтов стерлингов. Чтобы эта сумма увеличилась, МЮ придётся продавать своих футболистов.

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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
сегодня в 09:38, ред.
Ну это для Тэн Хага тонкий намёк,чтобы он сворачивал чемоданы свои! А как назначат нового тренера,то припишут ноль к сумме и заявят о опечатке...😉🤷‍♂️👍👌 и вообще вполне возможно эта сумма на трансфер нового тренера😂😂😂😂
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Это вообще ничто по нынешнем меркам даже в масштабах такого клуба как Эвертон.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:31
А ведь говорили что у МЮ деньги куры не клюют, там запас Фергюсон на 20 лет вперёд сделал. Но забыли что МЮ весь в долгах и не выходит в профит.
А когда говорил манкам что тратить нужно бережно так как МЮ весь в долгах, то не верили и спорили ) Наверное думали что хейтер.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:13
Можно хоть 500 лямов дать, а толку не будет, если по 100 отдавать за Онан и Антони.
Реал Кроосса взял за 30 лямов примерно .
112910415
112910415
сегодня в 08:06
всё равно половину продавать надо !
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 07:48
чтобы болтаться 20 лет в середине таблицы этих финансов достаточно
j2qt6s6724y7
j2qt6s6724y7
сегодня в 07:33
Даже на одного приличного игрока не хватит...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:25
Тяжеловато будет на такие финансы усилиться....
yv9bv57h2c7y
yv9bv57h2c7y
сегодня в 07:15
С физручком-травокуром и эти деньги улетят на ветер
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:42
Этих денег хватит только за хлебушком сходить.
wvaa5qfvbfua
wvaa5qfvbfua
сегодня в 06:07
Так и до чемпионшипа можно докатиться
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 05:23
Сущие копейки!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 03:55
Балласт скинуть и присмотреться к Чемпионшипу
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:09
Половину игроков надо бы продать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:33
Тен хаг вкусил что то кислое))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:10
Значит снова без трофеев и без ек!
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 00:38
опечатка там в конце нолик забыли приписать
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 00:18
Одну ногу Антони могут позволить купить ещё, спиннер трёхногий будет куда эффективнее выглядеть)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10
Для такого клуба как МЮ ,это семечки .
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