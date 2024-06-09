Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Сан-Марино – Кипр, который состоится 11 июня 2024 года
Сан-Марино
«Сиятельная» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 210-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с киприотами. 24 марта нулевую ничью раскатала «Сиятельная» с командой Сент-Китс и Невис в товарищеской встрече.
5 июня со счётом 4:0 сборная Словакии выиграла у национальной команды Сан-Марино.
Кипр
Сборная Кипра на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимает 124-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием киприотов за последнее время. 25 марта с минимальным счётом в товарищеской встрече киприоты уступили сербам.
8 июня со счётом 3:2 сборная Молдовы одержала победу над национальной командой Кипра.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сан-Марино – 14.00
- Ничья – 6.60
- Победит Кипр – 1.22
- Победит Кипр с форой -1.5 гола – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 – 1.72
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Четыре поражения потерпела «Сиятельная» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период киприоты уступили в трёх встречах
- В пяти крайних очных встречах четыре завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу сборной Кипра с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, киприоты обыграют «Бело-голубых».