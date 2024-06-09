Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

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вчера, 20:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Сан-Марино – Кипр, который состоится 11 июня 2024 года

Сан-Марино

«Сиятельная» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 210-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с киприотами. 24 марта нулевую ничью раскатала «Сиятельная» с командой Сент-Китс и Невис в товарищеской встрече.

5 июня со счётом 4:0 сборная Словакии выиграла у национальной команды Сан-Марино.

Кипр

Сборная Кипра на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимает 124-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием киприотов за последнее время. 25 марта с минимальным счётом в товарищеской встрече киприоты уступили сербам.

8 июня со счётом 3:2 сборная Молдовы одержала победу над национальной командой Кипра.

Котировки БК Pinnacle

Победит Сан-Марино – 14.00

Ничья – 6.60

Победит Кипр – 1.22

Победит Кипр с форой -1.5 гола – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Четыре поражения потерпела «Сиятельная» в пяти крайних матчах

За аналогичный период киприоты уступили в трёх встречах

В пяти крайних очных встречах четыре завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу сборной Кипра с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, киприоты обыграют «Бело-голубых».