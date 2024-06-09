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Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

вчера, 20:49
Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Сан-Марино – Кипр, который состоится 11 июня 2024 года

Сан-Марино

«Сиятельная» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 210-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с киприотами. 24 марта нулевую ничью раскатала «Сиятельная» с командой Сент-Китс и Невис в товарищеской встрече.

5 июня со счётом 4:0 сборная Словакии выиграла у национальной команды Сан-Марино.

Кипр

Сборная Кипра на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимает 124-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием киприотов за последнее время. 25 марта с минимальным счётом в товарищеской встрече киприоты уступили сербам.

8 июня со счётом 3:2 сборная Молдовы одержала победу над национальной командой Кипра.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Сан-Марино – 14.00
  • Ничья – 6.60
  • Победит Кипр – 1.22
  • Победит Кипр с форой -1.5 гола – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

  • Четыре поражения потерпела «Сиятельная» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период киприоты уступили в трёх встречах
  • В пяти крайних очных встречах четыре завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу сборной Кипра с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, киприоты обыграют «Бело-голубых».

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