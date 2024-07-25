"Коритиба” — "Шапекоэнсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.07.2024)

1721910707

сегодня, 15:31

"Коритиба”

Футбольный клуб на данный момент занимает 25-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух игр сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Шапекоэнсе”. 20-го числа команда проиграла клубу "Мирассол” со счетом 1:0.

23-го июля встреча с "Сантос” закончилась поражением "Коритибы” с результатом 4:0.

"Шапекоэнсе”

"Шапе” на данный момент располагаются на 17-м месте в Конфедерации бразильского футбола. Вспомним последнюю пару игр сыгранных с его участием. 19-го числа команда уступила один мяч "Новоризонтиньо” (0:1).

24-го июля встреча со "Спорт Ресифи” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Коритибы” — 1.63

· Ничья — 3.66

· Победа "Шапекоэнсе” — 5.60

· Победа "Коритибы” с форой -1.5 — 2.77

· ТБ 3.5 — 4.05

· ТМ 3.5 — 1.18

Статистика

· "Коритиба” за последние пять игр ни разу не победили.

· "Шапекоэнсе” за тот же период времени победила в одной встрече.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Шапекоэнсе.

Прогноз

"Шапе” показывает неплохую игру. Рекомендуем сделать ставку на победу "Шапекоэнсе” в БК Pinnacle с коэффициентом 5.60.