"Коритиба” — "Шапекоэнсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.07.2024)

"Коритиба”
Футбольный клуб на данный момент занимает 25-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух игр сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Шапекоэнсе”. 20-го числа команда проиграла клубу "Мирассол” со счетом 1:0.
23-го июля встреча с "Сантос” закончилась поражением "Коритибы” с результатом 4:0.
"Шапекоэнсе”
"Шапе” на данный момент располагаются на 17-м месте в Конфедерации бразильского футбола. Вспомним последнюю пару игр сыгранных с его участием. 19-го числа команда уступила один мяч "Новоризонтиньо” (0:1).
24-го июля встреча со "Спорт Ресифи” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Коритибы” — 1.63
· Ничья — 3.66
· Победа "Шапекоэнсе” — 5.60
· Победа "Коритибы” с форой -1.5 — 2.77
· ТБ 3.5 — 4.05
· ТМ 3.5 — 1.18
Статистика
· "Коритиба” за последние пять игр ни разу не победили.
· "Шапекоэнсе” за тот же период времени победила в одной встрече.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Шапекоэнсе.
Прогноз
"Шапе” показывает неплохую игру. Рекомендуем сделать ставку на победу "Шапекоэнсе” в БК Pinnacle с коэффициентом 5.60.