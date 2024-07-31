"Витория” — "Куяба”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

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вчера, 09:34

"Витория”

"Львы Барра” на данный момент располагаются на 23-м месте в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Куябой”. 25-го числа команда проиграла "Фламенго” со счетом 2:1.

28-го июля "Витория” обыграла "Палмейрас” с разницей в два мяча (2:0).

"Куяба”

"Золотые” на данный момент занимают 28-е место в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с их участием. 26-го числа команда проиграла "Палестино” с результатом 2:1.

29-го июля "Куяба” уступила один мяч "Атлетико Паранаэнсе” 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит "Витория” — 2.33

Ничья — 3.13

Победит "Куяба” — 3.32

Победит "Витория с форой -1.5 — 4.70

ТБ 3.5 — 4.80

3.5 — 4.80 ТМ 3.5 — 1.13

Статистика

"Витория” выиграла в одном поединке из пяти последних.

"Куяба” за тот же период времени получила один триумф.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Поскольку команды являются приблизительно равными по силе, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью в БК Pinnacle.