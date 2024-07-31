"Витория” — "Куяба”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

"Витория”
"Львы Барра” на данный момент располагаются на 23-м месте в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Куябой”. 25-го числа команда проиграла "Фламенго” со счетом 2:1.
28-го июля "Витория” обыграла "Палмейрас” с разницей в два мяча (2:0).
"Куяба”
"Золотые” на данный момент занимают 28-е место в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с их участием. 26-го числа команда проиграла "Палестино” с результатом 2:1.
29-го июля "Куяба” уступила один мяч "Атлетико Паранаэнсе” 1:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит "Витория” — 2.33
- Ничья — 3.13
- Победит "Куяба” — 3.32
- Победит "Витория с форой -1.5 — 4.70
- ТБ 3.5 — 4.80
- ТМ 3.5 — 1.13
Статистика
- "Витория” выиграла в одном поединке из пяти последних.
- "Куяба” за тот же период времени получила один триумф.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Поскольку команды являются приблизительно равными по силе, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью в БК Pinnacle.