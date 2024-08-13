«Лудогорец» — «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Карабах», который состоится 13 августа 2024 года

«Лудогорец»

Болгарский клуб добился победы на выезде в Азербайджане, хотя мало кто ожидал этого. «Лудогорец» имеет преимущество перед домашним поединком и может играть так, как считает нужным, ведь вперед надо будет идти сопернику. Тем не менее, разница в один мяч не так велика, и мы можем увидеть интереснейшую ответную встречу.

6 августа «Лудогорец» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Карабах» (2:1), а в чемпионате третьего августа разгромил «Арда» (5:1).

«Карабах»

«Карабах» упустил свои шансы добиться победы при родных болельщиках и теперь вынужден исправлять ситуацию. Команде нужно отыграть один мяч на поле соперника, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. В первой игре с «Лудогорцем» тренерский штаб наверняка понял, на чем можно поймать болгарских футболистов и постарается это использовать.

9 августа «Карабах» в чемпионате крупно обыграл «Кяпаз» (3:0), а шестого числа уступил в квалификации «Лудогорцу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» – 2.9

Ничья – 3.45

Победит «Карабах» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Лудогорец» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Карабах» уже семь матчей не проигрывает на выезде

Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Карабаха», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Команда из Азербайджана выглядит более перспективно, и мы уверены, что она учла свои ошибки в первом поединке и теперь готова отыграться.