«Лудогорец» — «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Карабах», который состоится 13 августа 2024 года
«Лудогорец»
Болгарский клуб добился победы на выезде в Азербайджане, хотя мало кто ожидал этого. «Лудогорец» имеет преимущество перед домашним поединком и может играть так, как считает нужным, ведь вперед надо будет идти сопернику. Тем не менее, разница в один мяч не так велика, и мы можем увидеть интереснейшую ответную встречу.
6 августа «Лудогорец» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Карабах» (2:1), а в чемпионате третьего августа разгромил «Арда» (5:1).
«Карабах»
«Карабах» упустил свои шансы добиться победы при родных болельщиках и теперь вынужден исправлять ситуацию. Команде нужно отыграть один мяч на поле соперника, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. В первой игре с «Лудогорцем» тренерский штаб наверняка понял, на чем можно поймать болгарских футболистов и постарается это использовать.
9 августа «Карабах» в чемпионате крупно обыграл «Кяпаз» (3:0), а шестого числа уступил в квалификации «Лудогорцу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лудогорец» – 2.9
- Ничья – 3.45
- Победит «Карабах» – 2.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Лудогорец» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Карабах» уже семь матчей не проигрывает на выезде
- Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Карабаха», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Команда из Азербайджана выглядит более перспективно, и мы уверены, что она учла свои ошибки в первом поединке и теперь готова отыграться.