«Атлетик» Бильбао – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 23:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» Бильбао – «Валенсия», который состоится 28 августа 2024 года

«Атлетик» Бильбао

У клуба из Бильбао старт сезона нельзя назвать удачным, ведь за два тура было набрано всего одно очко и это не может радовать болельщиков. Однако у «Атлетика» все впереди и уже в предстоящей встрече коллектив постарается одержать первую победу в новом сезоне Ла Лиги, учитывая, что соперник также выступает крайне неудачно. Победитель получит не только три очка, но и заметно улучшит атмосферу в своей команде.

24 августа «Атлетико» Бильбао проиграл на выезде «Барселоне» (1:2), а 15 числа поделил очки с «Хетафе» (0:0).

«Валенсия»

«Летучие мыши» и вовсе проиграли обе стартовые игры и даже замечательный вратарь команды Мамардашвили не смог помочь зацепиться за очки. Коллективу очень важно играть стабильно, ведь при таких результатах как сейчас, он не сможет претендовать на зону еврокубков, на что очень надеется большое количество болельщиков знаменитого клуба.

23 августа «Валенсия» проиграла на выезде «Сельте» (1:3) и уступила на своем стадионе «Барселоне» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 1.65

Ничья – 3.9

Победит «Валенсия» – 5.9

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Атлетик» Бильбао выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» забивала в пяти выездных матчах подряд

«Валенсия» выиграла лишь одну встречу у «Атлетика» из пяти при трех поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика» Бильбао, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда хорошо выступает на своем поле и наверняка по игре окажется к победе гораздо ближе, чем нестабильная «Валенсия».