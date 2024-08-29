«Лестер» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 22:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Астон Вилла», который состоится 31 августа 2024 года

«Лестер»

«Лестер» вернулся в АПЛ всего за один сезон, как многие эксперты и предсказывали, ведь команда сохранила много ключевых футболистов и добилась результата. Тем не менее, коллектив набрал лишь одно очко в двух турах и стремится играть лучше. В домашней встрече с «Астон Виллой» хозяевам будет непросто, но набрать очки в этом поединке вполне реально.

27 августа «Лестер» разгромил в кубке английской лиги «Транмир Роверс» (4:0), а 24 августа коллектив уступил на выезде «Фулхэму» (1:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» начала сезон с победы, но во втором туре на своем поле не смог ничего противопоставить мощному «Арсеналу». Теперь команде важно не проседать по результатам, а стараться не отставать от лидеров АПЛ нынешнего сезона и успешно стартовать в Лиге чемпионов, которую так долго уже ждут болельщики.

24 августа «Астон Вилла» проиграла на своем стадионе «Арсеналу» (0:2), а 17 числа команда обыграла на выезде «Вест Хэм» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 4.4

Ничья – 3.95

Победит «Астон Вилла» – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Лестер» выиграл лишь один поединок из шести последних во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла четыре из пяти последних выездных поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.95. Очень интересный поединок ждет болельщиков, однако «Астон Вилле» не удастся набрать на выезде три балла, а придется довольствоваться лишь ничьей.