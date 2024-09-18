«Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 18 сентября 2024 года
«Брюгге»
Бельгийский клуб стал чемпионом своей страны и теперь хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов. «Брюгге» на своем поле принимает финалиста Лиги чемпионов и постарается как минимум не отдать ему победу. В чемпионате Бельгии коллектив на данный момент располагается на втором месте с 13 баллами. Любой результат кроме поражения будет приемлемым для хозяев.
14 сентября «Брюгге» крупно обыграл «Кортрейк» (3:0), а первого числа обыграл «Серкль Брюгге» (3:0).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд уверенно играет в новом сезоне и максимально мотивирован на игру в Лиге чемпионов, ведь прошлый раз команда остановилась в шаге от кубка. Выезд в Бельгию будет максимально сложным, однако гости являются фаворитами и постараются это подтвердить на футбольном поле, набрав три очка и поднявшись вверх турнирной таблицы.
13 сентября «Боруссия» на своем поле обыграла «Хайденхайм» (4:2), а 31 августа поделила очки с «Вердером» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брюгге – 3.75
- Ничья – 3.8
- Победит „Боруссия“ Дортмунд – 1.98
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- „Брюгге“ проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей „Боруссии“ Д на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- „Боруссия“ Дортмунд выиграла три из пяти матчей у „Брюгге“ при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу „Боруссии“ Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но удачливее в этой встрече будут гости.