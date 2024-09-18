«Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 18 сентября 2024 года

«Брюгге»

Бельгийский клуб стал чемпионом своей страны и теперь хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов. «Брюгге» на своем поле принимает финалиста Лиги чемпионов и постарается как минимум не отдать ему победу. В чемпионате Бельгии коллектив на данный момент располагается на втором месте с 13 баллами. Любой результат кроме поражения будет приемлемым для хозяев.

14 сентября «Брюгге» крупно обыграл «Кортрейк» (3:0), а первого числа обыграл «Серкль Брюгге» (3:0).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд уверенно играет в новом сезоне и максимально мотивирован на игру в Лиге чемпионов, ведь прошлый раз команда остановилась в шаге от кубка. Выезд в Бельгию будет максимально сложным, однако гости являются фаворитами и постараются это подтвердить на футбольном поле, набрав три очка и поднявшись вверх турнирной таблицы.

13 сентября «Боруссия» на своем поле обыграла «Хайденхайм» (4:2), а 31 августа поделила очки с «Вердером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге – 3.75

Ничья – 3.8

Победит „Боруссия“ Дортмунд – 1.98

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

„Брюгге“ проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей „Боруссии“ Д на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

„Боруссия“ Дортмунд выиграла три из пяти матчей у „Брюгге“ при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу „Боруссии“ Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но удачливее в этой встрече будут гости.