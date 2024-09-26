«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 00:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Бешикташ», который состоится 26 сентября 2024 года

«Аякс»

«Аякс» в чемпионате не лучшим образом выступает, ведь за четыре тура набрал лишь семь очков. Вполне вероятно, что и в этом году легендарному клубу не светит чемпионство. Тем не менее, в Лиге Европы коллективу никто не мешает успешно выступить. В первой игре с турецким «Бешикташем» от хозяев ждут только победы, ведь в случае осечки, баллы возможно придется набирать в более сложных поединках.

18 сентября «Аякс» разгромил на своем поле «Фортуну» (5:0), а позднее потерял очки на выезде с «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

«Бешикташ»

Турецкому клубу сейчас очень тяжело выдерживать конкуренцию с «Галатасараем» в Турции, поэтому коллектив по итогам сезона отправляется выступать в Лигу Европы. Команда имеет опытных футболистов в составе и намерена бороться за очки в каждой встрече, чтобы по итогам восьми туров отобраться в плей-офф турнира.

22 сентября «Бешикташ» обыграл на своем стадионе «Эюпспор» (2:1), а ранее 15 числа не смог переиграть «Трабзонспор» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 1.95

Ничья – 3.7

Победит «Бешикташ» – 3.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Аякс» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время во всех турнирах

«Бешикташ» выиграл только два выездных поединка из десяти последних

«Аякс» выиграл две последние личные встречи у турецкого клуба

Прогноз

Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95 Предполагаем, что хозяева смогут забить первыми и развить свой успех, даже если пропустят в свои ворота.