«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Бешикташ», который состоится 26 сентября 2024 года
«Аякс»
«Аякс» в чемпионате не лучшим образом выступает, ведь за четыре тура набрал лишь семь очков. Вполне вероятно, что и в этом году легендарному клубу не светит чемпионство. Тем не менее, в Лиге Европы коллективу никто не мешает успешно выступить. В первой игре с турецким «Бешикташем» от хозяев ждут только победы, ведь в случае осечки, баллы возможно придется набирать в более сложных поединках.
18 сентября «Аякс» разгромил на своем поле «Фортуну» (5:0), а позднее потерял очки на выезде с «Гоу Эхед Иглс» (1:1).
«Бешикташ»
Турецкому клубу сейчас очень тяжело выдерживать конкуренцию с «Галатасараем» в Турции, поэтому коллектив по итогам сезона отправляется выступать в Лигу Европы. Команда имеет опытных футболистов в составе и намерена бороться за очки в каждой встрече, чтобы по итогам восьми туров отобраться в плей-офф турнира.
22 сентября «Бешикташ» обыграл на своем стадионе «Эюпспор» (2:1), а ранее 15 числа не смог переиграть «Трабзонспор» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аякс» – 1.95
- Ничья – 3.7
- Победит «Бешикташ» – 3.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- «Аякс» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время во всех турнирах
- «Бешикташ» выиграл только два выездных поединка из десяти последних
- «Аякс» выиграл две последние личные встречи у турецкого клуба
Прогноз
Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95 Предполагаем, что хозяева смогут забить первыми и развить свой успех, даже если пропустят в свои ворота.