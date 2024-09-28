«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 00:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Ювентус», который состоится 28 сентября 2024 года

«Дженоа»

«Дженоа» гораздо хуже начал выступление в новом сезоне, чем в прошлом футбольном году. Команда идет на 16 месте с пятью баллами и уступает ближайшему сопернику на один балл. В домашней игре с «Ювентусом» сложно представить, за счет чего коллектив сможет отобрать очки у фаворита из Турина, но в футболе бывает всякое, поэтому возможно именно здесь случится сенсация.

25 сентября «Дженоа» проиграла «Сампдории» в кубке Италии (1:2, по пенальти), а 21 числа команда проиграла на выезде «Венеции» (0:2).

«Ювентус»

Туринская команда часто играет вничью в последних матчах и это мешает стать лидером Серии А, где все конкуренты теряют очки. «Ювентус» располагается на пятом месте с девятью баллами и уступает лидеру два очка. В игре с «Дженоа» потеря очков будет «непозволительной роскошью», ведь потом этих баллов можно не досчитаться в конце сезона.

21 сентября «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» (0:0), а 17 числа в Лиге чемпионов команда обыграла ПСВ (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 5.7

Ничья – 3.6

Победит «Ювентус» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.62

Статистика

«Дженоа» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных поединков «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что гости будут иметь преимущество и в конце превратят его в победу с разницей в 1-2 мяча.