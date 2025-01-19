Вратарь сборной Франции Алекс Тепо на ЧМ-30: фантастическая игра, ужасная травма и чудесное выздоровление, а также красивый миф о паровозном свистке

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сегодня, 20:16

В первой половине января текущего года уже была пара статей про вратаря сборной Франции Алекси Тепо. В одной из них были уточнены его даты жизни и приведены несколько фото, в другой — было немного фото с ЧМ -30 и фото из 1931 года.

Благодаря моему другу Дмитрию Трифонову в моей коллекции появилось несколько редко встречающихся фото с ЧМ -30, связанных со сборной Франции. Эти фото дополняют рассказ о каждом из 3 матчей французов на первом мундиале.

В интернете я наткнулся на книгу одного аргентинского автора. В его книге о необычных историях на мундиалях есть занятный материал, связанный как раз с Алексом Тепо.

Все эти «новые поступления» и легли в основу этой статьи.

Если помните, в одной из прошлых статей были разобраны характерные особенности каждого из 3 стадионов ЧМ -30 в Монтевидео.

Было приведено фото стадиона Поситос от 1921 года, там над центральной трибуной был небольшой навес. Практически ни разу я не видел фото с ЧМ -30, где бы был запечатлён этот навес. Можно было подумать, что его не было во время мундиаля. Но оказалось навес был, просто все фотографы были или за воротами, или снимали от центральной трибуны.

Но вот фото выхода сборной Франции на самый первый матч в истории чемпионатов мира, 13 июля игра против Мексики:

Где же навес? Да вот справа видна одна из опор того небольшого навеса. Всего 2 матча было проведено на этом стадиончике, но этот навес полностью так и не попал в кадр. А характерный заборчик стадиона Поситос, как раз у опоры, виден прекрасно.

Чем примечательно ещё это фото?

На переднем плане мы видим капитана сборной Франции Алекса Вильяплана, в руке у него мяч, гетры у щиколоток не обвязаны белым.

Это к тому, что до сих пор под фото французов перед матчем с Аргентиной 15 июля пишут, что это перед матчем с Мексикой. Во втором матче, против Аргентины, капитан Вильяплан играл с белыми подмотками у щиколоток.

И главное — вслед за капитаном бежит Люсьен Лоран, в руке у него кукла-талисман.

Про эту куклу также уже было ранее сказано, были несколько фотографий с ней. Вот и это фото в ту же копилку.

Потом сборная Франции сфотографировалась, с куклой в руках у Люсьена Лорана, на стадионе Поситос, 13 июля:

Хорошо известно, что произошло на 19-й минуте матча Франция — Мексика: был забит первый в истории мундиалей гол. Люсьен Лоран, получив справа пас от Либерати, слета послал мяч в ворота мексиканского вратаря Оскара Бонфильо. Этот момент, вероятнее всего, и запечатлён на фото:

Самого Люсьена Лорана нет на этом снимке. Ближе всего к вратарю был центр-хав Альфредо Санчес (с перебинтованным левым коленом). Он и далее будет всегда в кадре, как и капитан сборной Мексики Рафаэль Гарса Гутьеррес по прозвищу Рекорд (он левее по фото от Санчеса).

Вот фото борьбы у мексиканских ворот в первом тайме, оно уже было ранее:

Вратарь Бонфильо, перед ним капитан Рекорд, позади вратаря, скорее всего, Мануэль Росас, защитник. Один из французских игроков нанёс удар по мячу головой в сторону ворот. Хорошо различим Андре Машино, тот, кто справа. Второго француза трудно узнать. Слева от французского дуэта полузащитник Фелипе Росас, младший брат Мануэля. Справа — полузащитник Эфраин Амескуа.

Но вот фото из «новых поступлений», тот же момент матча, но секундой ранее:

Действующие лица всё те же. Мы видим, что удар головой нанёс француз, которого мы не узнали на предыдущем снимке. Здесь с большой долей вероятности можно сказать, что головой сыграл Эдмон Дельфур, а вот лица Машино на этом фото и не видно.

На 23-24-25-й минуте матча случилась жуткая травма французского вратаря Алекса Тепо. Он стоял в правых от центральной трибуны воротах. При очередном простреле мексиканцев, Дионисио Мехиа по прозвищу Ничо принял пас и ударил по воротам. Тепо мяч отбил перед собой. И не раздумывая бросился навстречу к мячу. То же самое сделал и Мехиа. Мексиканец не сумел предотвратить контакт с вратарём (или не захотел). Удар ступнёй или коленом в голову Тепо оказался роковым.

Алекс Тепо потерял сознание, и не на короткое время, а всерьёз. Подбежавший массажист (и доктор по совместительству) Рафаэль Панозетти принял решение вывести вратаря из игры, видя всю серьёзность травмы.

Правый защитник Этьенн Маттлер унес Алекса Тепо на своих руках в раздевалку. И находился там Маттлер вместе с Панозетти какое-то время. Так-что французы, если игра возобновилась, были вообще вдевятером. А с учётом того, что правый полузащитник Огюстен Шантрель встал в ворота, то в поле было только 8 человек в синей форме. И правый край у них оголился. Необходимые перестановки французская команда произвела.

А ситуация с Тепо была угрожающей. По разным источникам, вратарь был без сознания чуть ли не 45 минут.

Потом он всё-таки пришёл в себя. Тренер мексиканцев во втором тайме убрал на правый край своего «провинившегося» центрфорварда Мехию. А потом он и вовсе не появлялся в составе — своего рода жест «извинения» от Мексики.

Тепо чудесным образом к вечеру того же дня почувствовал себя лучше. А ведь 15 июля должна была состояться важная игра против Аргентины, всего через 48 часов от первого матча французов.

А 14 июля у французов, как и положено, был национальный праздник. Во французском представительстве вечером был дан приём, на котором были и футболисты, в том числе и Тепо.

И Алекс хорошо себя чувствовал весь день. Так что день взятия Бастилии для него «не прошёл впустую». На приёме он веселился, танцевал и много пел.

Аргентинская делегация следила за сообщениями о состоянии французского вратаря. Они грешным делом его чуть ли не «похоронили», после такой-то травмы.

Алекс пел и плясал, но… Он наотрез отказался играть в завтрашнем матче против Аргентины. Психологический барьер, тут лекарства не помогают.

И тогда за дело взялся массажист и душа французской делегации мсье Пано, как они его звали, или мсье Рафаэль.

И что вы думаете, Панозетти удалось провести сеанс психотерапии и снять блокировку у Тепо, страхи и боязни улетучились, и Алекс Тепо был готов к матчу против Аргентины.

Кукла-талисман видно не помогла французам, победа добыта, но вратарь серьёзно пострадал. Больше эту куклу ни на одном матче не было видно.

Игра Аргентина — Франция состоялась на стадионе Парк Сентраль или Гран Парк Сентраль, старейший стадион в Уругвае да и во всей Америке.

Надо сказать, что нынешняя арена находится на том же самом месте, что и в 1930 году, но поле в 1941 году при реконструкции повернули на 90 градусов. И если ранее примерная ориентация ворот была север-юг, то теперь восток-запад.

Вот так это выглядит на совмещённом фото и рисунке:

Штриховой линией начерчен контур нынешнего поля. Белый крытый навес над большей частью центральной трибуны старого стадиона вы видите. Ориентация север-юг.

Фото сборной Франции перед матчем с Аргентиной было несколько. Руководитель делегации Рауль Кодрон был с большим букетом цветов, в кадр то попадал, то нет массажист Панозетти. Но в основном все эти фото были перед центральной трибуной.

Сначала приветствовали публику аргентинцы:

На фото у аргентинцев не все 11 футболистов, есть тренер Хосе Хуан Трамутола и кажется массажист Сола, все уже отбегают от центральной трибуны и приветствуют зрителей на противоположной.

Потом своё почтение публике оказали и французы:

На заднем фоне разминаются аргентинцы, массажист Сола в белых брюках, тренер Трамутола стоит у штанги, игроки жмутся от холода — что вы хотите, июль месяц на дворе, в Южной Америке это зима.

Рауля Кодрона с букетом цветов и Рафаэля Панозетти со своим саквояжем вы видите справа от игроков в светлых пуловерах.

А вот и свежая в моей коллекции фотка:

Здесь французские игроки уже приветствуют противоположную трибуну стадиона Парк Сентраль, видите рекламный щит над головами у зрителей?

Вратарь Алекс Тепо в строю, в своём неизменном толстом свитере и в кепке, без перчаток — тогда все играли так.

Практически весь матч Тепо демонстрировал невероятные спасения, казалось, что его ворота заколдованы.

Помните фотографию первого тайма, когда вратарь Тепо прыгает вдоль ворот, а защитник Капель летит, вытянувшись, от своей штанги:

Вдали на бровке виден боливийский лайнсмен Улисес Сауседо, тренер сборной Боливии.

А вот и «свежий взгляд» на этот момент:

А вот на этом варианте этого момента даже выражение лица Тепо можно разглядеть:

Ещё один динамичный момент у ворот Тепо в первом тайме, он отбивает мяч кулаком:

Через секунду этот же момент выглядел вот так:

Очередной навес в первом тайме, вид от центральной трибуны:

И вид немного с другого ракурса этого же момента:

Счёт после 45 минут игры так и не был открыт, в основном благодаря блестящей игре французского вратаря.

Была напряжённость и у ворот аргентинца Анхеля Боссио, это первый тайм:

Два француза наблюдают, как вратарь и полевой игрок сборной Аргентины выпутываются из создавшейся ситуации.

Во втором тайме Тепо занял правые ворота, если смотреть со стороны центральной трибуны.

И вновь множество атак, масса борьбы в воздухе — но ворота Франции остаются нераспечатанными.

Вот Тепо прервал атаку аргентинцев, завладев мячом в своей вратарской площадке:

Тут Тепо пытается уйти из-под опеки капитана сборной Аргентины Мануэля Феррейры и отпасовать рукой мяч своему игроку:

Остаётся играть менее 10 минут, счёт по-прежнему 0:0. Но вот Дельфур нарушает правила на Хуане Эваристо. Бразильский рефери Жилберто де Алмейда Регу свистит и назначает штрафной удар в сторону ворот Тепо.

Разные источники утверждают разное — а) штрафной был назначен недалеко от штрафной площади, б) штрафной был аж в 35 метрах от ворот.

Кажется, в то время установка стенки при выполнении штрафного удара не была обязательным элементом. Защищающиеся встали сообразно каждый своему пониманию. Ну, если и была стенка, то не сплошная.

Луис Монти по прозвищу Doble ancho (двойная ширина) выполнил свой могучий удар прямо в сторону ворот Тепо. И через брешь в той самой стенке мяч влетел прямо в правый от Тепо угол ворот. Вратарь изначально стоял по центру.

А теперь красивая легенда или миф, короче, сказка.

У болельщиков клуба Насьональ, которому и принадлежал стадион, было поверье, что в северных воротах живёт призрак. Северные — это те, что справа, если смотреть от центральной трибуны.

На одну улицу дальше от тех северных ворот и трибуны за ними в городе была проложена железная дорога. Железку ту ещё можно найти на карте 1941 года.

Так вот болельщики заметили, что когда за северными воротами проезжал поезд, и он давал свисток, — то в эти ворота обязательно, как по чародейству старика Хоттабыча, влетал гол.

Эту байку я прочитал в весьма солидном по объёму издании под названием «Необычные истории мундиалей». Автор книги — аргентинец Luciano Wernicke. На испанском имя его, скорее всего, Лусиано, фамилия так и будет Вернике.

В этой байке про ЧМ -30 Лусиано пишет, что аккурат перед штрафным ударом Луиса Монти мимо стадиона проезжал поезд. И машинист, видя массу народа на трибунах, дал приветственный свисток.

Сами понимаете, что по закону жанра в это самое время как раз и выстрелил «большой» Монти. Как говорится в одном известном фильме — «шашлык, вино и доктора наук были настоящие». Да, железка и вправду была. И поезда по ней, конечно, ходили мимо стадиона, возможно, и давали свисток, отпугивая зазевавшихся пешеходов. Но вот совпадение паровозных свистков и количество голов в ворота этого стадиона — это красивая легенда. Да и сама глава, в которой рассказана эта история, называется «Это не имело ни малейшего значения».

Да и сам Лусиано в личной переписке подтвердил шутливость этой истории. Так что не всем байкам верьте из красивых и объёмных книг по истории мундиалей.

Вот фото, где нет вратаря (часть тела его только), есть в кадре один защитник и даже арбитр матча. И пустые ворота, и мяч, влетевший в них:

У дальней штанги всё тот же Марсель Капель. Это он летал вместе с Тепо в первом тайме, также находясь у левой стойки.

Видите, арбитр за ближней штангой, так что удар вряд ли был метров с 35. И наличие стенки сомнительно, раз один из защитников караулил у штанги. Тепо, вероятно, прозевал момент удара и не прыгнул вправо, а переместился — не паровозный ли свисток его отвлёк :).

Вот этот же момент от той кучки фотографов, что видна сквозь сетку:

Мяч уже отлетел вдоль сетки к центру ворот, Капель уже смирился, а вот Тепо у дальней штанги негодует. А кто так строит стенку? Конечно, вратарь и должен был руководить этим процессом. Но получилось как получилось.

Французы вполне могли отыграться. Но начудил бразильский арбитр, на 7 минут раньше дав первый «финальный свисток».

Это драматичная история, о ней как-нибудь ещё поподробнее разузнаю и расскажу.

Вы видите на последнем фото вдали лайнсмена в белых брюках? В том матче в белых брюках из 3 судей был только боливиец. Но он же был в первом тайме на диагонально противоположном фланге. Неужели лайнсмены тогда менялись сторонами поля, чтобы контролировать атаку всегда одной и той же команды?

Но мастерство Тепо всё-таки зрители оценили. По некоторым источникам, уругвайские фанаты пронесли голкипера на своих плечах после матча. Ну, тут и неприкрытую злобу по отношению к аргентинцам не надо списывать со счетов. Что было, то было.

19 июля Франция играла на стадионе Сентенарио. В воротах неизменно был Алекс Тепо.

Второй вратарь в команде, конечно, был — это Андре Тассен. Вряд ли вы его видели в лицо часто. Но вот оба вратаря во время экскурсии в Гребной клуб Монтевидео:

Матч против Чили был важен для дальнейшей турнирной судьбы сборной Франции. У чилийцев же в активе был только один сыгранный матч — победа 3:0 над Мексикой.

Перед матчем французы сфотографировались необычно, присутствуют 3 игрока «в штатском» и Панозетти:

Не играл Андре Машино, стоит справа. Не играл Люсьен Лоран, а его старший брат Жан так и вообще не сыграл ни разу на турнире. Оба брата в цивильных костюмах, в объятиях Огюстена Шантреля.

Вновь нулевая ничья в первом тайме. Вновь прекрасно играл Тепо. На 35-й минуте он парировал пенальти от Карлоса Видаля.

И было это на правых воротах при виде от центральной трибуны Сентенарио.

Есть фото, на котором Тепо якобы отбивает удар в угол:

Это действительно первый тайм матча Франция — Чили. Но обратите внимание — для 11-метрового слишком много народа в штрафной, хотя мяч даже не долетел до линии гола, а один француз уже лежит в штрафной.

Скорее всего, это удар в штангу, хотя в подписи к фото сказано, что Тепо парирует. В первом тайме чилийцы несколько раз попадали в штанги. Возможно, мяч отлетел уже от штанги — тогда это тем более не пенальти.

Есть ещё зафиксированный на фото момент первого тайма разными фотографами. Вратаря Тепо нет в кадре, но дело происходит у французских ворот, скорее всего, во вратарской площадке:

Самым острым у чилийцев был рослый Эберардо Вильялобос. Он и защитник Этьенн Маттлер в воздухе борются за верховой мяч, вероятно, только что отбитый вратарём. Правее видим полузащитника Селестина Дельмера из сборной Франции. Спиной к нам, вероятно, капитан французов Вильяплан, судя по белым подмоткам у щиколоток. Готов к любому отскоку чуть в глубине Гильермо Субиабре.

А вот через секунду:

Маттлер уже опустился на землю, а Вильялобос наносит удар головой.

Во втором тайме и французы тревожили вратаря Роберто Кортеса:

Атаковали и чилийцы:

Вновь Вильялобос в атаке.

Но развязка матча случилась на 65-й минуте.

Гильермо Субиабре оказался на линии вратарской площади, в это время не высоко мяч летел к нему (возможно, отлетев от французского игрока). Вратарь Тепо пытался перехватить мяч, уже практически достал его, но:

Первым к мячу поспел Субиабре, вернее, его голова. Защитник Шантрель уже ничем не может помочь.

Мгновение и мяч летит в пустые ворота:

Есть и вид из-за другого угла ворот, но попозже:

Шантрель идёт вынимать мяч из сетки ворот. А Субиабре с партнёрами празднуют, долго и заслуженно.

Субиабре вообще не привыкать бить по низколетящим мячам:

Два минимальных поражения, один выигрыш в численно меньшем составе у сборной Франции на турнире.

Вратарь Алекс Тепо признан лучшим и включён в символическую сборную мундиаля. Он первый в истории мундиалей голкипер, отразивший пенальти. Сыграно 204 минуты, пропущено 2 гола.

А могло бы быть всё куда печальней — 24 минуты сыграно на ноль, и ужасная травма. И самое главное, могла быть глубокая психологическая травма, когда карьера вратаря могла бы на этом и закончится. Но это, если бы у французов не было мсье Панозетти:

Фото сделано 11 мая 1930 перед матчем сборной Франции против Чехословакии.