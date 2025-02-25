«Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Эвертон», который состоится 26 февраля 2025 года
«Брентфорд»
Команда удивляла в этом сезоне своими быстрыми голами, но в целом проводит довольно средний сезон. В активе «Брентфорда» 37 баллов, что позволяет клубу занимать 11 место в турнирной таблице и чувствовать себя в относительной безопасности. В домашней игре с «Эвертоном» болельщики ожидают от хозяев качественной игры и приемлемого результата
21 февраля «Брентфорд» уверенно обыграл на выезде «Лестер» (4:0), а 15 числа выиграл и у «Вест Хэма» (0:1).
«Эвертон»
Все заметили, что «ириски» стали играть лучше, а над самим клубом пока не висит угроза вылета из АПЛ. На данный момент «Эвертон» располагается на 14 месте с 31 баллом и уступает нынешнему сопернику шесть пунктов. Гостям победить будет непросто, но хотя бы за ничью побороться они вполне могут.
22 февраля «Эвертон» поделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а 15 числа на выезде смог переиграть «Кристал Пэлас» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 2.05
- Ничья – 3.7
- Победит «Эвертон» – 3.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02
Статистика
- «Брентфорд» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних выездных матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Эвертон» выиграл три из пяти последних поединков с «Брентфордом»
Прогноз
Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что гости смогут забить первыми и в конечном итоге добьются выездной победы.