«Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740505010

вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Эвертон», который состоится 26 февраля 2025 года

«Брентфорд»

Команда удивляла в этом сезоне своими быстрыми голами, но в целом проводит довольно средний сезон. В активе «Брентфорда» 37 баллов, что позволяет клубу занимать 11 место в турнирной таблице и чувствовать себя в относительной безопасности. В домашней игре с «Эвертоном» болельщики ожидают от хозяев качественной игры и приемлемого результата

21 февраля «Брентфорд» уверенно обыграл на выезде «Лестер» (4:0), а 15 числа выиграл и у «Вест Хэма» (0:1).

«Эвертон»

Все заметили, что «ириски» стали играть лучше, а над самим клубом пока не висит угроза вылета из АПЛ . На данный момент «Эвертон» располагается на 14 месте с 31 баллом и уступает нынешнему сопернику шесть пунктов. Гостям победить будет непросто, но хотя бы за ничью побороться они вполне могут.

22 февраля «Эвертон» поделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а 15 числа на выезде смог переиграть «Кристал Пэлас» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.05

Ничья – 3.7

Победит «Эвертон» – 3.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

«Брентфорд» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних выездных матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эвертон» выиграл три из пяти последних поединков с «Брентфордом»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что гости смогут забить первыми и в конечном итоге добьются выездной победы.