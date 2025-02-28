«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Лацио», который состоится 2 марта 2025 года

«Милан»

«Милан» не радует последними результатами и остается в середине турнирной таблицы Серии А. Команда располагается на восьмом месте с 41 баллом и уступает «Лацио» шесть пунктов. Матчи с римским клубом всегда получаются яркими и напряженными и этот раз наверняка не будет исключением.

27 числа «Милан» проиграл на выезде «Болонье» (1:2), а 22 числа с тем же счетом уступила «Болонье» (1:2).

«Лацио»

«Лацио» также обошелся без побед в последних турах, но сохранил за собой пятое место с 47 баллами. Римский клуб отстает на два пункта от «Ювентуса» и готовится к матчу с «Миланом», который выглядит не лучшим образом. Гостям важно, как минимум не проиграть, а победа позволит приблизиться к топ-4 Серии А.

25 февраля «Лацио» проиграл «Интеру» (0:2) в кубке Италии, а 22 числа сыграл вничью с «Венецией» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.03

Ничья – 3.6

Победит «Лацио» – 3.55

Тотал больше 3 мячей – 1.82

Тотал меньше 3 мячей – 1.9

Статистика

«Милан» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» забивал в шести из десяти последних матчей на выезде

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей с «Лацио»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Определить победителя в этой паре очень сложно, поэтому предлагаем поверить в результативный футбол.