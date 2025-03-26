Сборная Аргентины уничтожила команду Бразилии. Рафинья не наиграл на «Золотой мяч 2025»

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сегодня, 09:31

Вингера наказали за длинный язык.

Рафинья, Винисиус и Родриго провалились в Буэнос-Айресе

У тройки из «Барселоны» и «Реала» ни одного удара в створ ворот. Единственный меткий выстрел Бразилии случился после ошибки защитника соперника Ромеро. Оборонец «Тоттенхэма» завис с мячом перед штрафной площадью. Кунья получил много времени, чтобы атаковать Кути. Форвард «Вулверхэмптона» четко пробил по воротам. Организовал мяч престижа с помощью Ромеро. Но звездные нападающие испанских грандов ни разу не потревожили Эмилиано Мартинеса за весь поединок.

Голкипер намного чаще праздновал голы Аргентины, чем вступал в игру. Бразильцев до матча подставил Ромарио. На подкасте общался с Рафиньей. Поскольку бывший форвард знаменит своим длинным языком, то выбил из вингера «Барселоны» обещание, как бы это мягче сказать, разгромить сборную Аргентины. Рафинья пообещал. Разумеется, когда используют настолько грубое слово, ругательство, то это ведет к настрою соперника. Скалони достаточно было напомнить о словах Рафиньи.

Ди Мария, хотя Анхель завершил карьеру в сборной Аргентины, так разозлился после неуважения со стороны игрока «Барселоны», что звонил Отаменди и Ромеро. Просил хорошенько приложить Рафинью, чтобы не оскорблял Аргентину. Не пришлось драться. Бразилия настолько плохо атаковала, что разница по ударам 12:3. А по выстрелам в створ разгром 7:1. Конечно, это не повторение поединка Бразилии и Германии на ЧМ -2014. Тогда у немцев получилось создать семь результативных атак.

Но когда один из фаворитов на «Золотой мяч» заявляет, что уничтожит Аргентину, а потом вместе с дерзким Винисиусом и другими звездными напарниками покидает поле без единого удара в створ, то это именно провал. Мягкие определения не подходят. У Винисиуса было много потерь мяча. Правый защитник Аргентины и «Атлетико» Молина не только помог передачами в атаке, но и удачно закрыл дерзкого форварда «Реала». Эндрик и другие тоже не выручили, появившись ночью на замену.

Аргентина без Месси остается элитной и резкой командой

Ключевое слово – команда. После матча тренер Скалони быстро убежал под трибуны. Лионель выполнил задачу в отборе ещё до стартового свистка против Бразилии. Поскольку Боливия и Уругвай сыграли по нулям, то Аргентина до игры против «селесао» гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира через год. Точно будут защищать титул. Отправятся в гости к Месси, который живет в США . Лионель пропускал поединки против Уругвая и Бразилии, но наследники справились.

Тьяго Альмада забил победный мяч команде Бьелсы красивым ударом в девятку. А против бразильцев плеймейкер «Лиона» отдал несколько невероятно важных передач. Все диспетчеры сработали круто. Голевые передачи вчера отдавали представители разных линий. У Аргентины было командное движение. Хозяева быстренько воспользовались ключевой ошибкой Доривала. Немолодой тренер подумал, что в гостях надо сыграть осторожно. Футболисты из Бразилии отработали слишком узко.

Сами себе мешали. Альварес после серии отскоков и рикошетов в борьбе с двумя защитниками бразильцев открыл счет. Голы после травмы Алиссона пропускал запасной Бенто, напарник Роналду по «Аль-Насру». Но вратарь не виноват. Аргентинцы были на голову выше бразильцев. Сработали открывания, хитрые перемещения и забегания за спину. Хозяева поля доминировали, чаще владели мячом и отдали больше точных передач. Появлялись периоды, когда бразильцы огрызались, но счет на табло.

Аргентина возможна без Месси. И это важный вывод после поединков против крутых соперников. Скалони точно доволен. Но нападающий «Интер Майами» не помешает сборной. Леандро Паредеса в центре может заменить Энцо Фернандес. Тогда Месси будет играть или в дуэте нападающих с Альваресом. Или сможет работать в стиле свободного художника. Аргентинцы подтвердили, что остаются фаворитами чемпионата мира. Без мяча бывали вопросы, но Бразилия не могла победить.

Бразильцы страдают без тренера и людей с характером

Агрессивность Рафиньи и Винисиуса, которые во время матчей и в социальных сетях показывали нрав, не является преимуществом сборной Бразилии. Аргентинские хулиганы оказались органичнее, чем бразильские коллеги. После разгрома в Буэнос-Айресе приходится напоминать о классе исполнителей. Даже если у Скалони есть не самые талантливые футболисты, как сын Симеоне, то подкупают желанием представлять свою родину. Джулиано вчера бежал на «мертвый мяч».

Многие вингеры после неудачной подачи не поверили бы в успех. Симеоне не просто дождался мяч, который изначально не перехватил Уэсли (тот самый, кого пытался за дикие деньги подписать «Зенит»). Джулиано забил с острого угла и неудобной позиции. А после гола Симеоне бесился от счастья и поцеловал эмблему сборной Аргентины. Один из новичков Скалони помог в матчах без Лионеля Месси. В этом главная сила чемпионов мира. Игроки объединены патриотизмом.

Аргентинцы после голов скрещивали руки, выставляя указательные пальцы. Праздновали голы в стиле Лаутаро Мартинеса. Форвард «Интера» очень хотел сыграть против Уругвая и Бразилии, но получил травму. У Скалони здоровый коллектив. Там даже жесткие игроки, вроде де Пауля, могут принять тонкое решение. Пора выделить именно хавбека «Атлетико». Смешат шутки, что он просто ещё один охранник Месси. Но в этом сезоне фанат причесок Бекхэма иногда умеет удивить.

Рядом со слабыми поединками де Пауль выдает матчи мирового уровня. Когда МакАллистер из «Ливерпуля» и Фернандес из «Челси» его поддерживают – получается футбольная магия красивых атак. Хавбек лондонцев вчера часто играл в атаке. Оказался лучше, чем Винисиус, Рафинья и Родриго вместе взятые. Заметно, что тройке не хватает классической «девятки» в штрафной площади. Эндрик переживает, что не попадет на ЧМ , ведь сидит у Анчелотти на лавке.

Тренер «Реала» отказался возглавить сборную Бразилии. Ключевое событие в свежей истории «селесао». Если бы наставник уровня Анчелотти отдохнул после клубной работы и тренировал бразильцев, то могли играть намного качественнее. А пока это крепкая команда с мириадами грубых ошибок в разных линиях. В Аргентине развалились вместе с тренером. Дело не только в напарниках Маркиньоса в защите. Хавбеки и четверка форвардов тоже заслужили болезненное поражение.