Шедевр уровня полуфинала чемпионата мира. Испания и Нидерланды впечатлили на «Месталье»

1742798658

сегодня, 09:44

Результативный и драматичный матч.

Победителя определили в серии пенальти

Стоит поблагодарить подопечных Кумана за смелость. За три с половиной часа забили Испании пять мячей. Чемпионам Европы и победителям Лиги наций прошлого розыгрыша. Три мяча забили в гостях, показав умение отвечать на классные контратаки соперника. Нидерланды не были сильнее в целом. Они не создали больше явных моментов на «Месталье». Но в Валенсии победил незабываемый футбол. С огромным количеством заметных огрехов, но при этом искренний, как блестящая брекетами улыбка Ламина Ямаля.

Жаль, что одна из команд прекратила борьбу за трофей. В серии пенальти было три промаха после двенадцати попыток. Сначала Ноа Ланг попал мячом в перекладину. Сломал настрой бьющих. До этого почти все исполнили приговор четко. Лишь ван Дейк подарил голкиперу Испании надежду, но мяч от руки Симона влетел в сетку ворот. А дальше пошел бить Ямаль. Хотя семнадцатилетний чемпион отличился в овертайме, классно открывшись на линии офсайда, пенальти Ламин не реализовал. Неудачно катнул мяч низом.

У голландцев появилась надежда выбить Испанию после гостевой серии пенальти. Но свое слово сказал Унаи Симон. Баск по ходу матча снес соперника и заработал пенальти. Взять хитрый удар Хави Симонса в угол не сумел. В серии пенальти голкипер опять пропустил от почти однофамильца. Хавбек Нидерландов четко пробил в другой угол. Но когда пошел бить Мален, то вратарь справился. Решающий выстрел исполнил Педри. Двужильный хавбек сборной Испании пробил на силу – его команда остается в гонке за трофей.

Испанцы шикарно сыграли на контратаках

Хотя в матче равное количество ударов в створ – по девять, испанцы подбирались к голкиперу Вербруггену намного ближе. Симон чаще забирал мяч после дальних ударов. А вот его коллега несколько раз явно выручил. Футболисты сборной Испании сожалеют, что частенько оказывались в офсайдах, испортив крутые атаки. А порой сами форварды виноваты, что не забили. Зато тренер де ла Фуэнте провел тонкую ротацию. Вместо капитана Мораты, стоявшего в Роттердаме, появился форвард Ойарсабаль из «Реала Сосьедад».

Микель сделал дубль. Сначала реализовал пенальти. Ключевой момент уже на восьмой минуте поединка. Защитник «Брайтона» Ян ван Хеке подставил одноклубника Вербруггена, ведь небрежно атаковал соперника со спины. Хитрый Ойарсабаль завалился на газон, а судья Тюрпен указал на «точку». Спорить глупо, но надо винить игрока обороны. Испанец был спиной к воротам. Стоило просто игнорировать его действия, скидка назад не пугала в такой ситуации. Голландцы усложнили себе жизнь уже в дебюте матча.

Также в красивом результативном поединке герои часто становились теми, кто позже вредил команде. Левый защитник сборной Нидерландов Маатсен сначала забил на 79-й минуте хлестким ударом мяч, который отправил команды в овертаймы. А вот в добавленное время именно Ян не уследил за Ямалем. Позволил уникальному таланту забить очередной гол в футболке «Красной фурии». Гостям повезло, что вратарь Симон нарушил правила до финального свистка, а Симонс не промахнулся. А развить успех голландцы не сумели.

Нидерландам не хватает класса в нападении

Вспомним состав «оранжевых» в финальной части ЧМ -2014. Прошло больше десяти лет, сменилось футбольное поколение. В центре тогда были ван Перси, Кейт и Хунтелар на выбор. Опытные и сильные нападающие. Робин помог разнести Испанию 5:1 на том мундиале. А его знаменитый удар головой в высоком прыжке в ворота Касильяса фанаты голландцев вспомнили накануне первого поединка, разместив на трибунах огромный баннер. И также важно, кто помогал прирожденному центральному форварду из «Манчестер Юнайтед».

Ван Перси пасовали Снейдер, Роббен и молодой Депай. Сейчас Мемфис – ложный форвард сборной Нидерландов. Вчера Депай тоже реализовал пенальти, который сам заработал. Но репер из «Коринтианса», хотя стал на шаг ближе к голевому рекорду ван Перси в сборной, не является в 31 год готовым к подвигам в футболке «Барселоны» и МЮ . Депай уехал в Бразилию, потому что ему всё сложнее держать форму на высоком уровне. Пенальти всегда заработает, особенно если судья доверчивый. Но тяжело оказать системное давление.

У Испании есть проблемы в центре защиты. Пропустили пять мячей от атаки без игроков уровня Арьена Роббена в расцвете сил. Фримпонга в гостевом матче переместили в защиту. Хотя остановить Нико Уильямса крайний защитник «Байера» не сумел. Нападающий «Аякса» Бробби не нанес ни одного удара в сторону испанских ворот. Опытный Гакпо повторил его печальный опыт. Только Клюйверт старался обострять. И Симонс удачно вышел на замену. У Хави есть характер, сразу отдал голевую передачу на защитника Маатсена.

Де ла Фуэнте перестраивает сборную Испании

В центре защиты у «Красной фурии» девятнадцатилетний Хёйсен. Уроженец Амстердама полгода назад сам не знал, что умеет играть в 19 лет настолько сильно. Ле Норман и его новый напарник допускали ошибки. Но это нормально для команды, которая ищет новый облик обороны. Справа ведь нет Карвахаля, Дани пережил сложную травму. Субименди, Руис и Ольмо вчера не провели выдающийся поединок. Впрочем, де Йонг и Рейндейрс тоже могли сыграть качественнее. В безумной перестрелке полузащита не управляла настроением.

Длинные передачи работали. Фланги раскрывались быстро, растягивая линии защиты. В обороне обе команды время от времени преступно сбивались на низкий блок. Отсюда фолы в штрафных площадях и пенальти. Испания и Нидерланды уважали и побаивались друг друга. И выбрали методом борьбы с паническими атаками смелый футбол. Подарили шикарный матч, после которого у де ла Фуэнте много пищи для размышлений. Огромный казан с валенсийской паэльей. А Куману не повезло. Гостевой гол Мерино подбил голландцев.

Такая Испания, безусловно, среди фаворитов будущего чемпионата мира. Также команда де ла Фуэнте может снова выиграть Лигу наций. Но если допустят летом так много ошибок, как сейчас, то французы пройдут в финал. И там встретят победителя в паре Киммиха и Роналду. Шикарный состав участников. Четыре звездные команды прошли дальше, хотя рисковали все. Даже немцы, которым итальянцы дарили «дешевые» голы. В игре Испании и Нидерландов были взаимные подарки, но это настоящее зрелище для гурманов. Не подвели.