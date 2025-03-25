Звезда РПЛ не выдержала проверку чемпионом. Спад и сомнительное интервью – звоночек для «Зенита»

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сегодня, 13:15

Тревожная атмосфера у претендента на титул.

Весной получил удовольствие только от игры с Гренадой

Максим Глушенков пропустил много матчей, восстанавливаясь после травм. Зимой наконец смог пройти полноценную подготовку – и на бумаге к рестарту чемпионата подходил в оптимальной форме. Несмотря на три матча чемпионата без забитых голов, Глушенков всё же получил вызов в сборную России и сыграл против Гренады. Тоже без результативных действий. Было ясно – что-то с элитным плеймейкером не так. Голевое чутьё как отрезало, но относительно корня проблем были только догадки. Интервью футболиста внесло больше конкретики – в одном из фрагментов явно улавливается укол в сторону тренерского штаба «сине-бело-голубых»:

[Об игре с Гренадой] Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. [Удовольствие не получал] Именно от своей игры, и, если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле. Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.

Считывается, что футболист недоволен тем, в какой футбол играет «Зенит» и какой функционал тренерский штаб даёт лично ему.

С одним голом за полгода надо быть скромнее

Ясно, что «Зениту» очень не хватает динамики, намного тяжелее даётся результат, нет прежней химии и уверенности в действиях. Команда, претендующая на титул, за три тура весной успела подарить ничью ЦСКА и упустить даже ничью со «Спартаком» – одним из конкурентов. Но последнее, что надо делать лидеру команды в такой момент – выходить в медиаполе с подобным комментарием.

Тем более когда к тебе тоже достаточно претензий. Ладно бы, если Максим был единственным источником остроты в этих матчах – тащил на себе, не получилось. Тогда недовольство можно понять. Но ведь это не так. У плеймейкера был ярчайший отрезок в первых матчах сезона – тогда он за шесть игр (Суперкубок, чемпионат и Кубок России) забил девять мячей, разгонял атаку «Зенита» и делал команду на голову сильнее остальных. Только этот отрезок – единственный, когда Глушенков делал разницу на поле. Потом – шесть игр без голов, травмы. К этому моменту за полгода у форварда – только один забитый мяч. И это с учётом кубковых матчей.

Сейчас Глушенков – не лидер, а одна из проблем «Зенита». И когда такой футболист выходит с такой репликой, достаться может прежде всего ему.

Не прошёл испытание медными трубами

У Глушенкова непростой характер. Когда он покидал «Спартак», тоже выдал неоднозначный комментарий. Но период в Самаре и последующее возвращение в Москву (уже в «Локомотив») показали – это топ-исполнитель для РПЛ , если нет причин для токсичности и тренер грамотно использует его качества. Переход в «Зенит» был, по сути, главным испытанием для Максима. Он перезапустил свою карьеру, а в «Локо» превратился в лидера большого клуба. Только «Локо» пока – топ с натяжкой. А вот «Зенит» – полноценный гранд. Тут предстояло столкнуться с огромным давлением результатом (тем более в год 100-летия) и ожиданий на игрока, с тяжелейшей конкуренцией («Зенит» собрал сильнейших легионеров). И в случае успешной адаптации – с испытанием медными трубами.

Судя по всему, с последним футболист и не справился. Он адаптировался в команде, заслужил признание лидеров. Но ударный дебют, видимо, вскружил голову – и после травм плеймейкер не смог вернуться с небес на землю. Теперь Семак усаживает его на скамейку после неудачных отрезков (после первого тайма в матче с «Факелом», на 68-й минуте игры со «Спартаком») – и это только сильнее раздражает исполнителя.

Потенциально это – критический удар по «Зениту»

В прошлом году «Зенит» завоевал титул на тоненького. Игра не шла, но «Краснодару» и «Динамо» не хватило опыта и хладнокровия, чтобы воспользоваться этим. Летом и зимой петербуржцы потратили большие деньги на усиление – и пока очень похоже, что активная трансферная кампания сыграет скорее в минус.

«Сине-бело-голубым» по-прежнему не хватает динамики в действиях, не нашли полноценную замену Венделу в центр поля. Зато потратились на укрепление других позиций, отчего увеличился дисбаланс. Гонка со ставшим более опытным «Краснодаром» и амбициозным «Спартаком» проходит ещё тяжелее. Вдобавок к этому внутренние проблемы.

И вот на всё вышеперечисленное теперь сваливается интервью Глушенкова. Оно наверняка повлияет на количество слухов вокруг команды, навязчивых вопросов игрокам, тренерам, руководству, а значит, на атмосферу в раздевалке.

Более удачного момента для «Краснодара» и «Спартака» не придумаешь. Второй год кряду главный конкурент борется с кризисом – и пока безуспешно. Тогда «быки» были в паре шагов от титула, как и «Динамо». Сейчас и опыт поможет «быкам», и «красно-белые» будут поамбициознее, чем «бело-голубые» (сейчас последние заранее выбыли из борьбы – проиграли в дерби, опустились на пятое место). Главный вопрос – как «Зенит» отработает проблемный кейс с интервью Глушенкова.