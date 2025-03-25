Опять – пятерка. Россия разгромила очередного соперника

1742934560

вчера, 23:29

Замбия не смогла прервать сухую разгромную серию Валерия Карпина.

Имя сборной Замбии может кому-то показаться статусным и солидным по африканским меркам. И это восприятие выдаст в вас болельщика как минимум с 13-летним стажем. Именно в 2012 году о замбийском футболе многие услышали впервые – причем довольно громко. Тогда Замбия сотворила сенсацию, выиграв Кубок Африки. Но тот выстрел, пусть и связанный с некоторыми звездными по местным меркам именами, оказался пиком, после которого не случилось закрепления на новом уровне, а приблизился закономерный спад. И сейчас замбийцы находятся около своего дна, наверное.

Так что в серии товарищеских матчей, которые вынуждена гонять сборная России в последние годы, этот соперник точно не воспринимался как очень серьезный. Самым громким именем в его составе является главный тренер Авраам Грант, которого помнят по «Челси». Но тут тоже нужно быть фанатом со стажем. Из игроков выделяется Патсон Дака, защищающий цвета «Лестера», однако он в этой игре не участвовал, чем наверняка помог сборной России продлить если не победную, то сухую серию точно. В его отсутствие на поле все же кто-то мог заметить знакомое лицо: это был Кингс Кангва, который до 2022 года некоторое время выступал за тульский «Арсенал», а сейчас выступает в Израиле – на родине тренера своей сборной.

Рекордное достижение

Раз уж заговорили о «сухости», то давайте и продолжим статистикой. А она весьма красноречива и проста: сборная России выиграла восемь последних матчей с общим счетом 44:0. И если сами победы в этой череде поединков с соперниками чаще всего сомнительного уровня не выглядят чем-то особенным, то отсутствие пропущенных мячей впечатляет. Ведь даже у самого слабого противника на таком отрезке может случиться голевой момент, может залететь шальной мяч.

Да и нельзя сказать, что все противники в этой серии были откровенно слабыми. Не назовем же мы так Сербию, которая, тем не менее, пала со счетом 0:4 (хотя там было удаление). Да и Беларусь, которая проиграла россиянам со счетом 0:3, вполне могла бы показаться грозным соперником еще несколько лет назад. Так что в этом достижении можно усматривать нечто солидное и достойное – пусть для кого-то сама по себе серия побед и подбор соперников кажутся несерьезными.

Главный герой

В отсутствие Артема Дзюбы, который, безусловно, благодаря своему рекордному голу стал главной обсуждаемой персоной после предыдущего поединка с Гренадой, нужен был новый герой. И он сам собой нашелся. Им стал Максим Глушенков. Полузащитник «Зенита» устроил своеобразный «разогрев» перед этим матчем, высказавшись неосторожно критически в адрес «Зенита», своей роли в нем, и метнув недвусмысленные стрелы в сторону Сергея Семака. Амплуа при нем он как бы противопоставил свое положение в сборной, где получает удовольствие.

За те слова многие успели покритиковать Глушенкова, который тем интервью будто бы оправдывал свое невнятное выступление за «Зенит» после возобновления сезона. Лучшим ответом для Максима был бы контрастно яркий перформанс в сборной как раз в игре с Замбией. И он таким получился: Глушенков отличился хет-триком, открыв счет уже на восьмой минуте. Этот гол почти целый тайм оставался единственным, несмотря на тотальное превосходство россиян. Но перед перерывом Илья Вахания забил второй мяч, а Данил Круговой отличился второй голевой передачей.

Снова на восьмой минуте, но уже второго тайма, Глушенков оформил уже дубль. А Вахания теперь стал ассистентом. Еще через пять минут Максим отметил свой хет-трик, отпраздновав его в стиле Андрея Аршавина – приложил палец к губам. Видимо, опять отсылка к критикам, совет им помолчать. К слову, сразу же Глушенкова заменили, и до конца матча Россия успела забить еще один – отличился Алексей Батраков. Получилась более чем убедительная победа.

За эту игру Замбия смогла нанести по воротам Александра Максименко лишь два удара. В створ ни разу не попала. Россияне же пробили 19 раз, а точными оказались девять попыток. Очередной эксперимент Валерия Карпина получился по результату удачным.

Лекарство от скуки

Вообще, помимо хет-трика Глушенкова, который бросается в глаза, можно отметить в этом матче эффективность крайних защитников: Круговой оформил два ассиста, а у Вахании — гол и голевая передача. Это, как и общая статистика по итогам матча, отчасти демонстрирует, почему Глушенков после Гренады заявил, что чувствует себя в сборной лучше, чем в клубе, а на примере Замбии как бы это подтвердил. Все дело – в уровне соперников. У Максима здесь просто другие роли, которые не обязывают его лишний раз пахать в обороне и действовать в условиях прицельного жесткого прессинга. Да и всем, кто выходил в составе сборной России, было проще наверняка, чем в их клубах. Только вряд ли это кто-то связывал с качеством тренерской работы – наверное, есть осознание того, что стоит делать скидку на уровень противников. К слову, следующий матч у России против Нигерии. И вот там уже будет сложнее продлить серию и почувствовать полную свободу с комфортом.

Что касается экспериментов Карпина, то ему ничего больше не остается. Какой-то результат на длинной дистанции на него не давит. Он просто перебирает игроков с паспортом, может свободно устраивать ротацию в любых количествах и направлениях. Поэтому не приходится говорить о каких-то наигрываемых компонентах и выстраиваемой структуре. В условиях, когда нет понимания сроков возвращения России в большие турниры, это кажется нормальным подходом. Но это пока.