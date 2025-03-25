У сборной Англии отличные перспективы. Уже второй «сухарь» с новым тренером, топ-молодёжь

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сегодня, 10:21

Молодой полузащитник брал игру на себя – а Англия разгромила Латвию.

Англичане проводят первые матчи под руководством нового тренера – и Томас Тухель отлично дебютировал с победы над сборной Албании. Теперь «три льва» записали себе в актив ещё один «сухарь».

Новое поколение

Немецкий менеджер принимает команду в период смены поколений. Ещё недавно лидерами англичан считались Кайл Уокер и Киран Триппьер, в старте выходили Магуайр, Стоунз. Ещё в эпоху Саутгейта наметились изменения, стала появляться молодежь – Кобби Майну, Джуд Беллингем ворвался в национальную команду и закрепился в роли ведущего игрока, Гуэхи, Конса стали регулярно вызываться в сборную. Так что Тухель пришёл в момент, когда группа ветеранов покинула команду, а на смену есть уже опытные исполнители.

Плюс случился ещё один дебют. Впервые за «трёх львов» сыграл Майлз Льюис-Скелли. 18-летний защитник в текущем сезоне переживает подъём – попал в главную команду «Арсенала» и с ходу закрепился, причём пробился в стартовую обойму. Тухель получил на левый фланг вместо Триппьера молодого футболиста, который регулярно имеет игровую практику в топ-клубе.

Ещё есть Морган Роджерс – но 22-летний полузащитник «Астон Виллы» дебютировал ещё в 2024 году в Лиге наций. При этом тогда Ли Карсли выпускал его против Греции и Ирландии на небольшие отрезки в концовке – а под руководством Томаса Тухеля он провёл полный матч против Латвии.

Тотальная разница в классе

5:0 по итогам двух матчей – красноречивый показатель. В обеих играх была ощутимая разница в классе. Ни Албания, ни Латвия не могут навязать англичанам внятную конкуренцию – особенно по части атаки. Остаётся отходить в низкий блок, надеяться на спад лидеров соперника. Не в этот раз. С латвийцами «три льва» забили только на 38-й минуте, преимущество до уверенного довели только к концовке встречи – при этом по игре не было ни намёка на сенсацию.

27 ударов по воротам у команды Тухеля – только три удара от Латвии. По ударам в створ перевес такой же – восемь против одного. Хозяева без особых проблем раскрывали массированную оборону соперника. Гости играли в пять защитников, «три льва» спокойно находили момент для удара как на стандартах (момент Джуда на 22-й минуте, гол Риса Джеймса на 38-й), так и с игры (24-я). Тухель доволен тем, что показала команда:

Матч не был легким. Мы увидели много хорошего, создавали неплохие моменты. Для того чтобы открыть счет, нам понадобился штрафной удар. Я доволен самоотдачей, энергичностью и желанием игроков.

Не день Джуда

Не для всех вечер оказался удачным. Форма Джуда Беллингема и Харри Кейна напрямую влияет на результативность англичан – и вчера обоим пришлось тяжело. Против Харри почти весь матч было кому играть – при массированной обороне за форвардом «трёх львов» следили особенно пристально. При этом исполнитель всё же нашёл момент, когда за ним не уследили. Он стал автором второго гола в матче – спрятался у дальней штанги перед прострелом Райса и выходил на замыкание, оторвавшись от опекунов.

А вот Джуд так свой момент и не нашёл. Номинально сборная Англии играла по схеме «4-2-3-1» – и на позиции «десятки» вышел Роджерс, тогда как Беллингем опустился в связку с Райсом в опорной зоне. На деле полузащитник «Реала» часто подключался к атакам и врывался в штрафную (команда пользовалась его габаритами – плюс Латвия не могла напрячь оборону соперника). Он выходил на удар с углового в начале матча, позже открывался под заброс от Рэшфорда. Более или менее заметен Беллингем был только в первом тайме.

Роджерс – заявка на место в старте

Морган – точно не игрок старта сборной Англии. Просто сейчас уровень соперника позволял понаблюдать за прогрессом полузащитника. При этом выпустили его на позиции, на которой привыкли видеть Беллингема – сложно представить, что на любой другой матч Тухель снова сделает такой выбор. Так что игра против Латвии для Роджерса была особенно важна – надо было показать свой уровень.

И хоть Морган забить не смог, он регулярно брал игру на себя. Хавбек хорошо понял свою роль и подключался к атакам, старался играть по створу, приближался к вратарской в финальной стадии атаки – оттуда пришёл убойный момент в концовке первого тайма. Также сам создавал себе момент – уже при 3:0 протащил мяч и ударил с линии штрафной. Всего полузащитник шесть раз пробил по воротам. Ситуация такая же, как у Джуда, но есть разница. Джуд как действующий лидер должен реализовывать такие моменты. Морган же только начинает бороться за место в старте, для него уверенная игра и шесть ударов – уже хороший показатель.

Нужна проверка перед ЧМ

У Тухеля – сдержанный оптимизм по поводу результатов первых игр под его руководством:

У нас было два сложных матча против низкого блока в каждом из них. В целом я очень доволен проведенной неделей и достигнутыми результатами. Совершенно нормальная, хорошая игра. Не то чтобы какая-то сумасшедшая или захватывающая, но результаты у нас очень хороши, с матчами всухую. Можно вынести немало положительных моментов, но еще есть куда расти, так что это хорошо.

Понятно, что команда ярко играет при новом тренере – и сохраняет надёжность, не теряет концентрацию. С другой стороны, речь о сборной Англии. Команда по подбору игроков должна бороться за победу на каждом турнире – так что и давление, спрос соответствующий. С матчами, где победу должны добывать на классе, всё хорошо – но перед большим турниром важно попасть на соперника своего уровня. Там-то и прояснится уровень команды с новым тренером.