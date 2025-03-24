Незаметные герои сезона спасли грешную Францию. Хорваты были в одном ударе от сенсации

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сегодня, 12:33

Была серия пенальти после камбэка.

Чёткий Упамекано доказал полезность

Ответные поединки плей-офф Лиги наций получились роскошными. Во всех играх было много голов. Но только в одном четвертьфинале получилось отыграть два мяча. Франции крупно повезло, что в первом матче Крамарич не реализовал пенальти. Меньян выручил, как и дважды в серии пенальти. Разницу 3:0 не отыграли бы. Ещё по ходу первого поединка Дешам убрал с поля Конате. Защитник «Ливерпуля» не впечатлил хорватов, забивших два гола до перерыва.

Во втором тайме счет в Загребе не изменился. А это значило, что французам надо вспоминать свои знаменитые камбэки. Они отыгрались не только по ходу финала чемпионата мира против Аргентины. Соперникам тоже позволяли вольности, как Швейцарии на позапрошлом Евро. Но с хорватами у Франции появился новый козырь. Дешам выпустил с первых минут Упамекано. Поскольку у «Баварии» атакующий футбол, многие не замечают важную роль Дайотчанкуля.

В «Баварии» много голов у Кейна. Развивается умница Мусиала. Шикарно играет Киммих, который вчера раздавал голевые передачи в безумном матче против Италии. Но Упамекано тоже важен для «Баварии». Хотя бы потому, что в команде с такой рискованной игрой нужен чистильщик. Защитник первый по перехватам и один из лучших по отборам мяча. Как и опорник Павлович, француз умеет четко играть в мяч. Упамекано хорош даже при дальних передачах.

Дайот в 26 лет одновременно опытный и молодой игрок. Против хорватов в парижском матче не выиграл все единоборства. Зато добавил не самой надежной линии защиты Франции хладнокровности. А ещё это качество защитник продемонстрировал в серии пенальти. Многие промахнулись, а Упамекано пошел исполнять седьмой удар в серии. Промахнулись пять футболистов, но не центральный защитник сборной Франции. С трудом прошли в полуфинал.

Олисе вырвал для французов победу

До серии пенальти ещё нужно было добраться. И здесь представляем второго недооцененного героя. Часто хвалят за подвиги Мбаппе. У Килиана шикарная результативность. Французский форвард забил 362 гола в 500 матчах в карьере. На таком отрезке пути у Роналду было 243 мяча. У Килиана и Криштиану есть нечто общее. Оба в последние годы не забивают со штрафных. Мбаппе знает о своей слабости и почти не просит у напарников шанс отличиться в стиле Месси.

А вот Майкл Олисе, хотя вчера провел всего шестой поединок за сборную Франции, взялся исполнять штрафной на 52-й минуте матча. Олисе забил дебютный мяч, подарив французам шанс на сложный камбэк. Дембеле забил после передачи Майкла, шикарная скидка чуть назад под удар. Уроженец Англии и воспитанник целой группы известных клубов Олисе оказался не нужен грандам АПЛ . Наверное, это одна из причин, почему вингер отказался играть за сборную Англии.

Другая причина – родители. У Майкла нигерийский отец и франко-алжирская мать. «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» потеряли таланта. Зато после матчей за «Кристал Пэлас» вингер убедил Компани. Олисе – ещё один игрок «Баварии» в этом разговоре. Если Упамекано и Салиба не допустили ни одного удара в створ ворот Меньяна за 120 минут, то Майкл сделал голевую разницу и ушел смотреть пенальти. А ведь Олисе даже не говорит толком на французском языке.

Зато Майкл хорош без слов в «Баварии». У него 5 голов и 2 ассиста в Лиге чемпионов, где проводит стартовый сезон. А ещё 15 голевых действий в Бундеслиге. Дополнительный аргумент, что достаточно поместить техничного футболиста в форме в состав фаворита – сразу раскроется. Опыт важен, но природные данные определяют успех в атаке. Без удачных действий Майкла против Хорватии фаворит мог выиграть 1:0 и вылететь из Лиги наций после двух четвертьфиналов.

У «трёхцветных» плохой рисунок игры

Дешам по-прежнему не знает, чего хочет. В Загребе поставил двух форвардов Коло Муани и Мбаппе. Ставка провалилась. В центре поля были Гендузи, Тчуамени и Рабьо. Двоих хавбеков назначили крайними за гостевое поражение. Хотя виноват тренер, который пытался сделать из Дембеле аналог Гризманна в гостевом матче. А в обороне доверился Конате и Диню, которых не выпустил в ответном поединке. Но не подумайте, что дома у Франции всё было замечательно.

Из 28 ударов по чужим воротам лишь 8 добрались до створа. Два метких выстрела на счету Дуэ, который заменил Баркола. Дешам снова и вновь не может подготовить молодых футболистов к важному матчу. Олисе сыграл сам по себе. Стартовую тактику с Коне и Тчуамени в центре поля, а также с Дембеле и Баркола на флангах, тренер Дешам поменял по ходу матча. Неважно сыграли Кунде и Эрнандес. Символично, что известные латерали промахнулись в серии пенальти.

Колоссальная сила футболистов, которую показали ещё во втором тайме в Загребе, не используется во благо. Хорваты вчера помогли сопернику. Модрич провел не такой четкий матч как дома. В возрасте Луки сложно играть через два дня на третий. Далич допустил ошибку, сыграв слишком широко и глубоко. Если бы хорваты чаще тревожили Салиба и Упамекано, могли добраться до ворот Меньяна до серии пенальти. А нет ударов – неидеальный фаворит идёт дальше.

Но если оценивать саму Францию, то у них якорем стал тренер Дешам. Наблюдатель, а не участник игр. В атаке много суеты. Ставка на класс, мало тренерских заготовок. Без штрафного Олисе могли не забить и потерять веру в камбэк. Забросы на Мбаппе не работали. Сумбурные стандарты не напоминали Салиба гениальные розыгрыши «Арсенала». Шестнадцать угловых впустую. Дешаму улыбнулась удача, но тренера спасли Олисе и Меньян. Дидье заслужил вылет от Хорватии.