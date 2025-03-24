Самая странная из топовых футбольных сборных. Португалия положилась на везение в Лиге наций

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сегодня, 18:22

Справились после промаха легенды.

Команда с Роналду – организаторы хаоса

Перспективная сборная Португалии допускает невероятное количество ошибок. Промахнуться может сам Роналду. Криштиану в дебюте ответной встречи против Дании не реализовал пенальти. Хотя голкипер Шмейхель в плохой физической форме, Каспер настоящий боец. В конце матча играл с травмой плеча, а в дебюте справился с попыткой мастера пенальти. Роналду позже забьет с острого угла. В том эпизоде голкипер с лишним для спортсмена весом банально не успеет вскочить после падения. При этом в более простых ситуациях Криштиану или бил в голкипера, или оставлял Касперу шанс спасти.

У португальцев парадоксальная команда. Центральный защитник Диаш один из лучших по номиналу на планете на своей позиции. Делаем скидку на состояние «Манчестер Сити» в этом сезоне, как и его лидеров. Но Рубен раньше не дарил соперникам голы. А вчера датчане забили после грубейшей ошибки защитника в элементарном эпизоде. Если раньше Диашу помогал опытный Пепе, который с костью вырывал у соперника мяч, то теперь напарники не настолько надежные. Сборная Дании дважды подряд выходила вперед в Лиссабоне. Без гола на 86-й минуте матча команда Португалии вылетала.

Плеймейкер Фернандеш создавал моменты и угрожал воротам Шмейхеля. Но Бруну с напарниками подвела реализация. Глубинный диспетчер из ПСЖ Витинья провел ещё один невнятный поединок за Португалию. Юного Невеша после неудачи в Копенгагене убрали из основы. Леау на левом фланге снова провалился. Вингер был заменен первым из всех португальцев. А спас команду с Роналду человек, который не сумел раскрыть талант. Франсишку Тринкан стал разочарованием в «Барселоне». Форварда «Браги» слишком рано бросили в заявку большой команды. В сборной Тринкан тоже годами не помогал.

А тут вдруг впервые в жизни отличился в футболке национальной команды. Не просто забил спасительный гол в концовке, но также увеличил шансы Португалии на проход в полуфинал в овертайме. Замены помогли, но вингер «Спортинга» не тот, кто будет выручать постоянно. Тринкан до сих пор нестабильный игрок. В двадцать пять лет впервые в жизни играет в твердой основе. А в прошлом сезоне за «Спортинг» Аморима частенько появлялся со скамейки. В сборной оказался джокером, но Дания была близка к сюрпризу. Ключевым стал нелепый автогол – Андерсен забросил мяч в угол своих ворот.

Без того гола Дания вышла бы вперед первой. И пока Португалия вспоминала, как играть красиво, а Шмейхель справлялся с ударами, хозяева были далеки от заслуженной победы. В суматохе в концовке справились с задачей. Но ещё в поединке против Марокко на ЧМ -2022 Эн-Несири показал Роналду и его напарникам, что случается с португальцами, когда нет тренера в идеальной форме. Ветеран Фернанду Сантуш покинул команду. И не сумели убедить одного из молодых наставников из Португалии. Поставили на испанца Мартинеса, который уже угробил шансы сборной Бельгии на футбольное величие.

Тренер Мартинес не контролирует игру

Снова провалился стартовый план наставника сборной Португалии. По ходу матча снял с игры Далота, ещё один неудачный поединок для правого защитника «Манчестер Юнайтед» в национальной команде. Консейсау справа нанес один удар до замены. Слева сыграл Леау, обошелся без единого выстрела по чужим воротам. У Бернарду Силвы ни одного созданного момента за два часа на поле. У Витиньи до замены аналогичная статистика. Слишком много неудачных ставок. Даже лидеры промахивались, как Диаш в обороне и Роналду в атаке. Сыграй датчане, как в первом матче – тушите свет.

Пора перестать хвалить тренеров за замены как факт. Разумеется, когда Леау проваливается, а Дания сравнял счет, то нужно выпускать Жоту. Нападающий отметился голом из офсайда и добил соперника на последних минутах с помощью ещё одного свежего форварда Рамуша. Но Диогу и Гонсалу не могут играть дольше, ведь у Роберто Мартинеса нет авторитета, чтобы заменить Роналду. Впрочем, вчера Криштиану провел активный поединок. Пока не устал, уходил от защитников датчан. Промахивался часто, зато был продуктивнее, чем Бернарду и Леау. Ветерану помогло его голевое чутье.

У Роналду новый мировой рекорд. Забивает за сборную 22 года подряд. Также у него рекордное количество побед с Португалией, ведь сыграл неприлично много матчей. Теперь у Криштиану 136 голов за сборную и 929 мячей за карьеру во всех официальных матчах взрослых команд. Учитывая плохую организацию игры, Мартинесу выгодно, чтобы ветеран тащил. И одновременно Роналду замедляет игру в концовке и стягивает её на себя. Атака сборной Грузии в матчах против Армении была лучше организована Саньолем, чем более сильная по именам линия нападения Португалии Мартинеса.

Наставник часто наблюдает, что случиться с его командой. Выбор футболистов роскошный, но среди элитных команд Португалия – самая странная. Провальный матч в Дании, где чудом и благодаря сейвам Кошты не проиграли 3:0, обернулся веселым обменом голами в ответном поединке. Сборная Германии тоже агрессивная и рискованная, как показал ответный матч против Италии. Но вряд ли Нагельсманн в полуфинале Лиги наций повторит ошибки из поединка против Спаллетти. Сборная Португалии не будет фаворитом в паре с таким количеством проблем в организации футбола.