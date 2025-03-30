«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Серии А «Наполи» – «Милан», который состоится 30 марта 2025 года
«Наполи»
Неаполитанский клуб растерял свое преимущество в чемпионате Италии и теперь находится в роли догоняющего, однако шансы на чемпионство все еще остаются. «Наполи» набрал 61 балл и отстает от «Интера» всего на три пункта. В домашней игре с «Миланом» от хозяев требуется максимальная концентрация и хорошая реализация, чтобы добиться успеха.
16 марта «Наполи» потерял очки на выезде с «Венецией» (0:0), а девятого марта обыграл на своем поле «Фиорентину» (2:1).
«Милан»
«Милан» не может быть доволен нынешним сезоном и даже шансы на попадание в еврокубки довольно призрачные. На данный момент «россонери» идут на девятом месте с 47 баллами и отстает от шестой позиции на пять баллов. Поражение от одного из лидеров осложнит ситуацию еще больше, поэтому гости вполне вероятно будут рисковать в этой встрече.
15 марта «Милан» обыграл на своем поле «Комо» (2:1), а восьмого числа на выезде обыграл «Лечче» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.93
- Ничья – 3.65
- Победит «Милан» – 4.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93
Статистика
- Пять из семи последних матчей «Наполи» завершились ничейными результатами
- «Милан» проиграл пять из семи последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что хозяева «Наполи» сможет найти ключ к воротам «Милана» и одержит важную победу для продолжения борьбы за чемпионство.