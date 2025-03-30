«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 15:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Серии А «Наполи» – «Милан», который состоится 30 марта 2025 года

«Наполи»

Неаполитанский клуб растерял свое преимущество в чемпионате Италии и теперь находится в роли догоняющего, однако шансы на чемпионство все еще остаются. «Наполи» набрал 61 балл и отстает от «Интера» всего на три пункта. В домашней игре с «Миланом» от хозяев требуется максимальная концентрация и хорошая реализация, чтобы добиться успеха.

16 марта «Наполи» потерял очки на выезде с «Венецией» (0:0), а девятого марта обыграл на своем поле «Фиорентину» (2:1).

«Милан»

«Милан» не может быть доволен нынешним сезоном и даже шансы на попадание в еврокубки довольно призрачные. На данный момент «россонери» идут на девятом месте с 47 баллами и отстает от шестой позиции на пять баллов. Поражение от одного из лидеров осложнит ситуацию еще больше, поэтому гости вполне вероятно будут рисковать в этой встрече.

15 марта «Милан» обыграл на своем поле «Комо» (2:1), а восьмого числа на выезде обыграл «Лечче» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.93

Ничья – 3.65

Победит «Милан» – 4.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

Пять из семи последних матчей «Наполи» завершились ничейными результатами

«Милан» проиграл пять из семи последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что хозяева «Наполи» сможет найти ключ к воротам «Милана» и одержит важную победу для продолжения борьбы за чемпионство.