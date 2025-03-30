«Осер» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Осер» – «Монпелье», который состоится 30 марта 2025 года

«Осер»

«Осер» держится в середине турнирной таблицы Лиги 1 и наверняка вряд ли сильно изменит свой курс до конца сезона. Команда занимает 11 место с 32 баллами и на 13 пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому вряд ли рассчитывает на них. В домашней игре с абсолютным аутсайдером «Монпелье» хозяева наверняка постараются порадовать местную публику победой.

14 марта «Осер» поделил очки с «Ниццей» (1:1), а девятого числа на выезде обыграл «Реймс» (2:0).

«Монпелье»

«Монпелье» имеет целую серию поражений и идет на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 15 очков и даже от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Коллектив является главным претендентом на понижение в классе, но еще имеет теоретические шансы побороться за место в стыках плей-офф, но и это выглядит маловероятным.

8 марта «Монпелье» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1), а второго числа крупно проиграл на своем поле «Ренну» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 1.72

Ничья – 4.1

Победит «Монпелье» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Монпелье» проиграл шесть последних поединков подряд в чемпионате

«Осер» выиграл только три домашних матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Осера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что «Монпелье» смирился с вылетом из Лиги 1 и вряд ли сможет в этой игре доставить проблемы своему сопернику.