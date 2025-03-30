«Осер» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Осер» – «Монпелье», который состоится 30 марта 2025 года
«Осер»
«Осер» держится в середине турнирной таблицы Лиги 1 и наверняка вряд ли сильно изменит свой курс до конца сезона. Команда занимает 11 место с 32 баллами и на 13 пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому вряд ли рассчитывает на них. В домашней игре с абсолютным аутсайдером «Монпелье» хозяева наверняка постараются порадовать местную публику победой.
14 марта «Осер» поделил очки с «Ниццей» (1:1), а девятого числа на выезде обыграл «Реймс» (2:0).
«Монпелье»
«Монпелье» имеет целую серию поражений и идет на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 15 очков и даже от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Коллектив является главным претендентом на понижение в классе, но еще имеет теоретические шансы побороться за место в стыках плей-офф, но и это выглядит маловероятным.
8 марта «Монпелье» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1), а второго числа крупно проиграл на своем поле «Ренну» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осер» – 1.72
- Ничья – 4.1
- Победит «Монпелье» – 4.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Монпелье» проиграл шесть последних поединков подряд в чемпионате
- «Осер» выиграл только три домашних матча из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Осера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что «Монпелье» смирился с вылетом из Лиги 1 и вряд ли сможет в этой игре доставить проблемы своему сопернику.