«Борнмут» – «Ипсвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Ипсвич», который состоится 2 апреля 2025 года
«Борнмут»
«Борнмут» переживает не лучший отрезок сезона и проиграл большинство последний поединков. Команда вылетела на днях из кубка ФА и теперь нуждается в положительных эмоциях, которые может дать домашняя победа над аутсайдером. Сам «Борнмут» располагается на десятом местес 44 баллами и уступает один пункт «Астон Вилле».
30 марта «Борнмут» проиграл в кубке ФА «Манчестер Сити» (1:2), а 15 числа с тем же счетом уступил в АПЛ «Брентфорду» (1:2).
«Ипсвич»
«Ипсвич» набрал 17 очков, что очень мало для команды, которая рассчитывает в АПЛ. Коллектив отстает на девять пунктов от ближайшего соперника и отыграть такой гандикап будет очень сложно. В игре с «Борнмутом» гостям нужно только побеждать, и даже три набранных балла могут не изменить ситуацию, если конкурент выиграет свой поединок.
15 марта «Ипсвич» проиграл «Ноттингем Форест» (2:4), а восьмого марта уступил «Кристал Пэлас» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 1.37
- Ничья – 5.2
- Победит «Ипсвич» – 7.8
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.83
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Ипсвича» завершились его поражениями
- «Борнмут» забивал в восьми из десяти поединках на своем стадионе
- Все семь поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Оба клуба имеют проблемы с результатами и вряд смогут много забить друг другу подобной ситуации.