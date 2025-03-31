«Борнмут» – «Ипсвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1743433218

сегодня, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Ипсвич», который состоится 2 апреля 2025 года

«Борнмут»

«Борнмут» переживает не лучший отрезок сезона и проиграл большинство последний поединков. Команда вылетела на днях из кубка ФА и теперь нуждается в положительных эмоциях, которые может дать домашняя победа над аутсайдером. Сам «Борнмут» располагается на десятом местес 44 баллами и уступает один пункт «Астон Вилле».

30 марта «Борнмут» проиграл в кубке ФА «Манчестер Сити» (1:2), а 15 числа с тем же счетом уступил в АПЛ «Брентфорду» (1:2).

«Ипсвич»

«Ипсвич» набрал 17 очков, что очень мало для команды, которая рассчитывает в АПЛ . Коллектив отстает на девять пунктов от ближайшего соперника и отыграть такой гандикап будет очень сложно. В игре с «Борнмутом» гостям нужно только побеждать, и даже три набранных балла могут не изменить ситуацию, если конкурент выиграет свой поединок.

15 марта «Ипсвич» проиграл «Ноттингем Форест» (2:4), а восьмого марта уступил «Кристал Пэлас» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 1.37

Ничья – 5.2

Победит «Ипсвич» – 7.8

Тотал больше 3.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.83

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Ипсвича» завершились его поражениями

«Борнмут» забивал в восьми из десяти поединках на своем стадионе

Все семь поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Оба клуба имеют проблемы с результатами и вряд смогут много забить друг другу подобной ситуации.