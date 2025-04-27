«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 апреля 2025 года

«Борнмут»

«Борнмут» находится гораздо выше, чем «Манчестер Юнайтед» и сейчас это мало кого удивляет. Коллектив располагается на десятом месте с 49 баллами и отстает на два пункта от двух соперников. В домашней игре с «Манчестер Юнайтед» у хозяев есть шансы добиться победы, но на зону еврокубков хозяева вряд ли могут рассчитывать, ведь отстают от седьмого места на восемь пунктов.

19 апреля «Борнмут» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а 14 числа коллектив обыграл на своем поле «Фулхэм» (1:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» полностью провалил сезон и единственным светлым пятном для команды остается полуфинал Лиги Европы. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 15 место с 38 баллами и на 11 очков отстает от «Борнмута». В случае победы гости смогут подняться вверх лишь на одну позицию.

20 апреля «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1), а в Лиге Европы обыграла в дополнительное время «Лион» (5:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 1.8

Ничья – 3.85

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Борнмута» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь один из семи последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Борнмут» на своем поле окажется сильнее «Манчестер Юнайтед» и наберет очередные три пункта.