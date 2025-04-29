Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 мая 2025 года
«Атлетик»
Клуб из Бильбао весь сезон играет стабильно и в Ла Лиге претендует минимум на четвертое место по итогам турнира. В Лиге Европы «Атлетик» прошел серьезных соперников, среди которых были «Рейнджерс» и «Рома», а теперь постарается обыграть и неудачливый «Манчестер Юнайтед», который тем не менее, в еврокубках играет куда успешнее чемпионата.
23 апреля «Атлетик» обыграл на своем поле «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Реал» Мадрид на выезде (0:1).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» провел один из худших сезонов в АПЛ за последние годы и теперь исправить ситуацию может только за счет Лиги Европы. Тем не менее, пройти «Атлетик» Бильбао будет очень сложной, ведь соперник выступает гораздо стабильнее и ровнее, чем манкунианцы. В случае поражения в Испании, «красным дьяволам» будет предельно тяжело отыграться на своем поле.
27 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а ранее 20 числа на своем поле уступил «Вулверхэмптону» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» – 1.98
- Ничья – 3.4
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.17
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд
- Все три поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Согласно статистике, команды всегда обменивались забитыми мячами, и мы предполагаем, что эта встреча не станет исключением.