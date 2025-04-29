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сегодня, 13:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 мая 2025 года

«Атлетик»

Клуб из Бильбао весь сезон играет стабильно и в Ла Лиге претендует минимум на четвертое место по итогам турнира. В Лиге Европы «Атлетик» прошел серьезных соперников, среди которых были «Рейнджерс» и «Рома», а теперь постарается обыграть и неудачливый «Манчестер Юнайтед», который тем не менее, в еврокубках играет куда успешнее чемпионата.

23 апреля «Атлетик» обыграл на своем поле «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Реал» Мадрид на выезде (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провел один из худших сезонов в АПЛ за последние годы и теперь исправить ситуацию может только за счет Лиги Европы. Тем не менее, пройти «Атлетик» Бильбао будет очень сложной, ведь соперник выступает гораздо стабильнее и ровнее, чем манкунианцы. В случае поражения в Испании, «красным дьяволам» будет предельно тяжело отыграться на своем поле.

27 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а ранее 20 числа на своем поле уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 1.98

Ничья – 3.4

Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.95

Тотал больше 2.5 мячей – 2.17

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

Все три поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Согласно статистике, команды всегда обменивались забитыми мячами, и мы предполагаем, что эта встреча не станет исключением.