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«Малага» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:25
«Малага» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Малага» – «Бургос», который состоится 31 мая 2025 года.

«Малага»

«Малага» никак не может вернуться в Сегунду и на данный момент предпосылок к этому пока не наблюдается. Команда заранее обеспечила себе место на следующий сезон и сейчас занимает 16 место с 52 баллами, отставая от нынешнего соперника всего на два пункта. Хозяева имеют неплохую возможность на финише обойти «Бургос» и как минимум подняться на одну строчку выше в турнирной таблице.

25 мая «Малага» проиграла на выезде «Эльче» (0:2), а 17 числа на своем поле переиграла «Спортинг» Хихон (2:1).

«Бургос»

Коллектив проиграл большинство последних поединков и доигрывает остатки сезона без энтузиазма. Вряд ли такие результаты нравятся тренерскому штабу и болельщикам, но «Бургос» идет на 12 месте с 54 баллами и сильно свое положение за один тур изменить не сможет. Даже ничейный счет наверняка устроит гостей, которые как можно скорее хотят отправиться в отпуск на большой перерыв.

25 мая «Бургос» проиграл «Леванте» на своем поле (2:3), а 17 числа на выезде уступил «Эйбару» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Малага» — 2.05
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Бургос» – 3.75
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.45
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

  • «Бургос» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате
  • «Малага» одержала пять побед в семи последних поединках на своем поле
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команды будут играть без мотивации, а значит, что слишком больших скоростей ожидать также не стоит. Такой футбол с большой вероятностью приведет к малорезультативному поединку.

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