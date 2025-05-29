«Малага» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Малага» – «Бургос», который состоится 31 мая 2025 года.

«Малага»

«Малага» никак не может вернуться в Сегунду и на данный момент предпосылок к этому пока не наблюдается. Команда заранее обеспечила себе место на следующий сезон и сейчас занимает 16 место с 52 баллами, отставая от нынешнего соперника всего на два пункта. Хозяева имеют неплохую возможность на финише обойти «Бургос» и как минимум подняться на одну строчку выше в турнирной таблице.

25 мая «Малага» проиграла на выезде «Эльче» (0:2), а 17 числа на своем поле переиграла «Спортинг» Хихон (2:1).

«Бургос»

Коллектив проиграл большинство последних поединков и доигрывает остатки сезона без энтузиазма. Вряд ли такие результаты нравятся тренерскому штабу и болельщикам, но «Бургос» идет на 12 месте с 54 баллами и сильно свое положение за один тур изменить не сможет. Даже ничейный счет наверняка устроит гостей, которые как можно скорее хотят отправиться в отпуск на большой перерыв.

25 мая «Бургос» проиграл «Леванте» на своем поле (2:3), а 17 числа на выезде уступил «Эйбару» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Малага» — 2.05

Ничья – 3.3

Победит «Бургос» – 3.75

Тотал больше 2.5 мячей – 2.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

«Бургос» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате

«Малага» одержала пять побед в семи последних поединках на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команды будут играть без мотивации, а значит, что слишком больших скоростей ожидать также не стоит. Такой футбол с большой вероятностью приведет к малорезультативному поединку.