«Малага» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Малага» – «Бургос», который состоится 31 мая 2025 года.
«Малага»
«Малага» никак не может вернуться в Сегунду и на данный момент предпосылок к этому пока не наблюдается. Команда заранее обеспечила себе место на следующий сезон и сейчас занимает 16 место с 52 баллами, отставая от нынешнего соперника всего на два пункта. Хозяева имеют неплохую возможность на финише обойти «Бургос» и как минимум подняться на одну строчку выше в турнирной таблице.
25 мая «Малага» проиграла на выезде «Эльче» (0:2), а 17 числа на своем поле переиграла «Спортинг» Хихон (2:1).
«Бургос»
Коллектив проиграл большинство последних поединков и доигрывает остатки сезона без энтузиазма. Вряд ли такие результаты нравятся тренерскому штабу и болельщикам, но «Бургос» идет на 12 месте с 54 баллами и сильно свое положение за один тур изменить не сможет. Даже ничейный счет наверняка устроит гостей, которые как можно скорее хотят отправиться в отпуск на большой перерыв.
25 мая «Бургос» проиграл «Леванте» на своем поле (2:3), а 17 числа на выезде уступил «Эйбару» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Малага» — 2.05
- Ничья – 3.3
- Победит «Бургос» – 3.75
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.45
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55
Статистика
- «Бургос» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате
- «Малага» одержала пять побед в семи последних поединках на своем поле
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команды будут играть без мотивации, а значит, что слишком больших скоростей ожидать также не стоит. Такой футбол с большой вероятностью приведет к малорезультативному поединку.