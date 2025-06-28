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«Торонто» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 июня 2025, 21:30
«Торонто» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Портленд Тимберс», который состоится 28 июня 2025 года.

«Торонто»

«Торонто» является одним из аутсайдеров восточной конференции и положение у команды очень сложное. Коллектив располагается на 14 месте с 14 баллами и отстает от зоны плей-офф уже на 11 пунктов. В домашней игре с соперником из группы лидеров западной конференции у хозяев не будет много шансов забить, однако они постараются добиться приемлемого результата и начать улучшать свое турнирное положение.

26 июня «Торонто» сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1), а первого июная команда проиграла «Шарлотт» (0:2).

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимберс» не очень удачно играет в последней серии матчей, где победил лишь дважды. Тем не менее, команда располагается на четвертом месте в западной конференции и рассчитывает пополнить свой запас баллов за счет одного из аутсайдеров. Встреча не будет просто, но гости хотят завладеть инициативой с первых же минут, чтобы как можно быстрее открыть счет и получить преимущество.

14 июня «Портленд Тимберс» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1), а девятого числа на своем поле обыграл «Сент-Луис Сити» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торонто» – 2.95
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Портленд Тимберс» – 2.24
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Портленд Тимберс» завершились исходом «обе забьют»
  • Шесть из восьми последних матчей «Торонто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Портленд Тимберс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Предполагаем, что игра не будет слишком яркой и результативной, а гости вырвут победу лишь в один мяч.

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