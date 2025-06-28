«Торонто» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 июня 2025, 21:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Портленд Тимберс», который состоится 28 июня 2025 года.

«Торонто»

«Торонто» является одним из аутсайдеров восточной конференции и положение у команды очень сложное. Коллектив располагается на 14 месте с 14 баллами и отстает от зоны плей-офф уже на 11 пунктов. В домашней игре с соперником из группы лидеров западной конференции у хозяев не будет много шансов забить, однако они постараются добиться приемлемого результата и начать улучшать свое турнирное положение.

26 июня «Торонто» сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1), а первого июная команда проиграла «Шарлотт» (0:2).

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимберс» не очень удачно играет в последней серии матчей, где победил лишь дважды. Тем не менее, команда располагается на четвертом месте в западной конференции и рассчитывает пополнить свой запас баллов за счет одного из аутсайдеров. Встреча не будет просто, но гости хотят завладеть инициативой с первых же минут, чтобы как можно быстрее открыть счет и получить преимущество.

14 июня «Портленд Тимберс» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1), а девятого числа на своем поле обыграл «Сент-Луис Сити» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» – 2.95

Ничья – 3.35

Победит «Портленд Тимберс» – 2.24

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Портленд Тимберс» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из восьми последних матчей «Торонто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Портленд Тимберс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Предполагаем, что игра не будет слишком яркой и результативной, а гости вырвут победу лишь в один мяч.